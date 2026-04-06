Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοικτά του Λιβάνου – Αισθητός στο βόρειο Ισραήλ και τη Συρία

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του Λιβάνου σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λύση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ενώ, έγινε αισθητός και από κατοίκους στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές τοπικών Μέσων ενημέρωσης.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet μετέδωσε ότι κάτοικοι στο βόρειο Ισραήλ ένιωσαν τη δόνηση το πρωί της Δευτέρας (06/04). Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα, σε βάθος 14 χιλιομέτρων, ανοιχτά των ακτών της Τύρου και της Σιδώνας, στο νότιο Λίβανο.

#Earthquake (#زلزال) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.7 || 61 km W of #Sidon (#Lebanon) || 4 min ago (local time 10:52:15). Follow the thread for the updates? pic.twitter.com/dPUdCxwTwb — EMSC (@LastQuake) April 6, 2026

Κάτοικοι στις περιοχές της Χάιφα και της Ναχαρίγια ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν ισχυρή δόνηση στα σπίτια τους και στο έδαφος, όπως και πολίτες στη Συρία. Κάτοικος της Χάιφα, που βρισκόταν σε σημείο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης έπειτα από επίθεση με πύραυλο, τόνισε πως «νομίσαμε ότι το τράνταγμα προερχόταν από τους γερανούς, αλλά τελικά επρόκειτο για έναν μικρό σεισμό».

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Η περιοχή έχει καταγράψει και στο παρελθόν σεισμικές δονήσεις, με τελευταίες χρονικά έναν σεισμό μεγέθους 4,2 βαθμών κοντά στη Ντιμόνα πριν από μία εβδομάδα και έναν σεισμό 3,2 βαθμών στη Θάλασσα της Γαλιλαίας τον περασμένο Ιανουάριο.