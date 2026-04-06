Διανομέας έκανε μία μικρή εξυπηρέτηση και επιβραβεύτηκε με… φιλοδώρημα 70.000 δολαρίων

Ο Νταν Σίμπσον δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μία απλή πράξη καλοσύνης θα άλλαζε τη ζωή του. Ο διανομέας πίτσας είχε αναλάβει μία συνηθισμένη παραγγελία, όταν διαπίστωσε ότι το κατάστημα δεν διέθετε τα αναψυκτικά που είχαν ζητηθεί. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έκανε μία σύντομη στάση σε κοντινό κατάστημα για να τα αγοράσει εκείνος.

Η κίνησή του δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο πελάτης, Μπράιαν Γουίλσον, κατέγραψε τη στιγμή και τη μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα το βίντεο να γίνει γρήγορα viral.

Ο 68άχρονος Νταν, που εργάζεται εδώ και χρόνια ως διανομέας για να συμπληρώνει το εισόδημά του, θεώρησε την πράξη του κάτι απολύτως φυσιολογικό. Όπως τόνισε, δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάτι αντίστοιχο για πελάτη.

Ωστόσο, για τον Γουίλσον και τη γυναίκα του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, αυτή η «μικρή» εξυπηρέτηση είχε μεγάλη σημασία, καθώς δεν είναι εύκολο για εκείνους να μετακινηθούν ακόμη και για μία απλή αγορά.

Μάλιστα, επειδή δεν είχε μετρητά για να αφήσει μεγαλύτερο φιλοδώρημα, ο Γουίλσον αποφάσισε να ξεκινήσει μία διαδικτυακή καμπάνια ενίσχυσης για τον διανομέα, εν όψει της συνταξιοδότησής του. Μέσα σε λίγες ημέρες, το ποσό που συγκεντρώθηκε, ξεπέρασε τα 38.000 δολάρια, ενώ, σήμερα βρίσκεται στα 69.535 δολάρια.

Ο Σίμπσον δηλώνει συγκλονισμένος από την εξέλιξη. «Δεν μπορεί να είναι αληθινό», ανέφερε, παρακολουθώντας τις δωρεές να αυξάνονται διαρκώς.

Στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες, ωστόσο, κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του και να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά. Παρά τα χρόνια δουλειάς, δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει ένα άνετο οικονομικό μέλλον.

Σήμερα, χάρη σε μία απλή πράξη καλοσύνης και την ανταπόκριση αγνώστων, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει. Σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για ένα ταξίδι μετά τη συνταξιοδότησή του, ίσως στην Καλιφόρνια ή, όπως αναφέρει χαμογελώντας, ακόμη και στη Χαβάη.

«Για ένα αναψυκτικό. Μου πήρε μόλις 3 λεπτά. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο», περιγράφει γελώντας.