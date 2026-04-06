Συνελήφθη για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του 30 χρόνια μετά τον θάνατό της

Τρεις και πλέον δεκαετίες μετά τον θάνατο της εν διαστάσει συζύγου του, ένας άνδρας από την Ουάσινγκτον συνελήφθη σε μονάδα φροντίδας για τη δολοφονία της.

Τον Νοέμβριο του 1992, η Janice Randle βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι του σπιτιού της, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν το μικρό παιδί της μέσα στην κούνια του.

Εκείνη την περίοδο, ο εν διαστάσει σύζυγός της — με τον οποίο ζούσαν πλέον χωριστά καθώς βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου — φέρεται να είπε στις Αρχές πως ίσως είχε πεθάνει από υπερβολική χρήση ουσιών, επικαλούμενος παλαιότερη χρήση παυσίπονων. Με βάση αυτή την εκδοχή, οι ερευνητές αντιμετώπισαν αρχικά την υπόθεση ως πιθανό overdose.

Ωστόσο, η νεκροψία άλλαξε δραματικά την εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες στον οργανισμό της, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στο να επαναχαρακτηρίσουν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Σε δικαστικά έγγραφα που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξασφάλισε το FOX 13 Seattle, αναφέρεται ότι η Janice έφερε μώλωπες στο σώμα της και σημάδια που παρέπεμπαν σε πάλη. Παρ’ όλα αυτά, εκείνη την εποχή οι Αρχές δεν διέθεταν επαρκή στοιχεία ώστε να προχωρήσουν σε σύλληψη.

Η Janice Randle

Η υπόθεση «ζωντάνεψε» ξανά μετά από 30 χρόνια

Σήμερα, περισσότερα από 30 χρόνια αργότερα, η υπόθεση φαίνεται να μπαίνει σε εντελώς νέα φάση.

Την 1η Απριλίου, ο 68χρονος πλέον εν διαστάσει σύζυγός της, James Robert Randle συνελήφθη σε μονάδα φροντίδας στο Everett

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, η σύλληψη προέκυψε ύστερα από νέα επανεξέταση της υπόθεσης, όταν μέλη της οικογένειας έδωσαν στις αρχές καινούργιες πληροφορίες.

Αυτές οι αποκαλύψεις φαίνεται πως ήταν αρκετές για να ωθήσουν τους ερευνητές να επιστρέψουν με νέα ματιά στον φάκελο της υπόθεσης — και τελικά να προχωρήσουν στην απαγγελία κατηγοριών.

Ένα έγκλημα που δεν ξεχάστηκε ποτέ

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι μία ακόμη υπενθύμιση πως ορισμένα εγκλήματα μπορεί να παραμένουν άλυτα για δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν παύουν πραγματικά να στοιχειώνουν όσους έμειναν πίσω.

Και σε αυτή την περίπτωση, όλα δείχνουν πως η επιμονή της οικογένειας και οι φωνές που δεν σίγησαν ποτέ ήταν εκείνες που κράτησαν την υπόθεση ζωντανή — μέχρι να έρθει, έστω και αργά, η στιγμή της ανατροπής.

Τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο της μητέρας τους, οι κόρες της βοήθησαν να «σπάσει» η υπόθεση

Η υπόθεση της Janice Randle ίσως να είχε μείνει για πάντα στο «σκοτάδι» αν οι ίδιες οι κόρες της δεν είχαν αποφασίσει να ψάξουν μόνες τους την αλήθεια.

Για τη μικρότερη κόρη, Kourtney Lewis, η υπόθεση απέκτησε ακόμη πιο βαθύ προσωπικό βάρος καθώς μεγάλωσε και έγινε και η ίδια μητέρα. Η ανάγκη να καταλάβει ποια ήταν η δική της μητέρα — αλλά και τι της είχε πραγματικά συμβεί — την οδήγησε στο να επιστρέψει σε παλιά αρχεία και έγγραφα που για χρόνια παρέμεναν σχεδόν άθικτα.

Όπως η ίδια αποκάλυψε, όταν κοίταξε για πρώτη φορά κάποια από αυτά τα έγγραφα, ένιωσε πως κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Εκείνη ήταν η στιγμή που, όπως είπε, αποφάσισε πως έπρεπε να βρει τι είχε συμβεί πραγματικά.

Οι αδελφές που προσπάθησαν να ξαναχτίσουν τη χαμένη ιστορία της παιδικής τους ηλικίας

Μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της και ανθρώπους που αγαπούσαν τη μητέρα τους, η Kourtney άρχισε να «ενώνει τα κομμάτια» ενός παρελθόντος που για χρόνια είχε μείνει θολό.

Η μεγαλύτερη κόρη, Katie Wakin, μίλησε για το πόσο σημαντικοί υπήρξαν οι στενοί φίλοι της μητέρας τους στο να καλύψουν, όσο ήταν δυνατόν, τα κενά που άφησε η απώλειά της.

Όπως περιέγραψε, η αγάπη και η παρουσία αυτών των ανθρώπων βοήθησαν τα παιδιά της Janice να σταθούν όρθια, ενώ η ίδια η τραγωδία τούς έφερε ακόμη πιο κοντά ως αδέλφια. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο συγκινητικά στοιχεία της υπόθεσης:

ότι μέσα από μια τόσο μεγάλη απώλεια, η οικογένεια βρήκε έναν τρόπο να κρατηθεί ενωμένη.

Οι Αρχές πιστεύουν πλέον ότι η Janice πέθανε ύστερα από βίαιη σύγκρουση

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του Pierce County Sheriff’s Office, οι ερευνητές εκτιμούν πλέον ότι η Janice έχασε τη ζωή της έπειτα από μια πάλη με τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, τα στοιχεία που προέκυψαν μέσα από τη νέα έρευνα ανέτρεψαν την αρχική εκδοχή που είχε δοθεί το 1992 και έδωσαν, επιτέλους, πιο καθαρή εικόνα για το τι πραγματικά μπορεί να συνέβη εκείνο το βράδυ.

Οι φερόμενες ομολογίες που άλλαξαν την πορεία της έρευνας

Σύμφωνα με τα KIRO 7 και NewsNation, που επικαλούνται δικαστικά έγγραφα, αναπληρωτή εισαγγελέα φέρεται να δήλωσε ότι ο James Robert Randle είχε παραδεχθεί σε μία από τις κόρες του ότι σκότωσε τη Janice.

Στα ίδια έγγραφα αναφέρεται επίσης ότι είχε εξηγήσει στον αδελφό του πώς σκηνοθέτησε τη σκηνή του εγκλήματος.

Ο James Robert Randle

Κατά τους ισχυρισμούς της εισαγγελίας, ο James φέρεται να είπε ότι χρειάστηκε να βάλει ένα μαξιλάρι πάνω στο κεφάλι της συζύγου του και πως, αναφερόμενος στον φόνο, φέρεται να παραδέχτηκε: «Απλώς να ξέρεις ότι ήμουν εγώ».

Η στιγμή της σύλληψης καταγράφηκε σε bodycam

Βίντεο από body camera που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον ύποπτο, του οποίου το πρόσωπο έχει αλλοιωθεί για λόγους προστασίας.

Στο βίντεο ακούγεται αστυνομικός να του λέει πως υπάρχει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Εκείνος φέρεται να αντιδρά ρωτώντας: «Σύλληψη;»

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αφού του περνούν χειροπέδες, ακούγεται να ρωτά:

«Για τι πράγμα πρόκειται;»

Αντιμέτωπος με κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά δικαστικά αρχεία, ο James κρατείται με κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού. Όπως μετέδωσε το KIRO 7, έχει ήδη δηλώσει αθώος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια αρχεία, κρατείται με εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

NEW: 68-year-old man arrested 34 years later for the 1992 murder of his estranged wife in Pierce County



A 68-year-old man has been arrested for the November 1992 murder of Janice Randle in Pierce County, Washington.



Randle was found dead on her bed in her home with her young… pic.twitter.com/7G6xkdpTg1 — The Facts Dude ?? (@Thefactsdude) April 2, 2026

Μια υπόθεση που δεν ξεχάστηκε — και μια δικαίωση που άργησε δεκαετίες

Στην ανακοίνωσή του, το γραφείο του σερίφη χαρακτήρισε την υπόθεση ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις ερευνητικές μεθόδους μπορούν να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, ακόμη και μετά από δεκαετίες.

Όμως πέρα από την τεχνολογία, υπάρχει και κάτι πιο ανθρώπινο σε αυτή την ιστορία:

η επιμονή. Η επιμονή δύο παιδιών που μεγάλωσαν χωρίς τη μητέρα τους.

Η επιμονή μιας οικογένειας που δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει. Και η επιμονή ερευνητών που, όπως σημειώνεται, αρνήθηκαν να αφήσουν την ιστορία της Janice να ξεχαστεί.

Για χρόνια, η υπόθεση έμοιαζε θαμμένη. Τελικά, όμως, ήταν οι ίδιες οι κόρες της που την έφεραν ξανά στο φως.

