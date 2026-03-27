Άγριο έγκλημα στη Μαλαισία: Γιος αποκεφάλισε τους γονείς του και τύλιξε σε χαλί τα πτώματα

Σοκ προκάλεσε στην κοινότητα του Kampung Belau, στην περιοχή Merbok της Μαλαισίας, η ανακάλυψη των λειψάνων ενός ζευγαριού, τα οποία βρέθηκαν αποκεφαλισμένα και τυλιγμένα σε χαλί, μέσα στην κουζίνα του σπιτιού τους.

Πρόκειται για τον 65χρονο Zikri Abdul Rahman και τη 53χρονη σύζυγό του, Suraya Man, ενώ στο σπίτι βρέθηκε επίσης ο 29χρονος γιος τους, Muhammad Shakir Zufayri Abdul Aziz, φέροντας σοβαρά τραύματα στο λαιμό από κοφτερό αντικείμενο, όπως αναφέρει η βρετανική Express.

Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Hanyan Ramlan, ανέφερε ότι τα μέλη της κοινότητας ειδοποίησαν τις αρχές όταν δεν είχαν δει το ζευγάρι για τρεις ημέρες. Επιπλέον, είχαν αντιληφθεί έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το σπίτι, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία να εισβάλει στην οικία, όπου και βρέθηκαν τα θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αρχές θεωρούν ότι το ζευγάρι ήταν νεκρό για περισσότερες από δύο ημέρες πριν εντοπιστούν, καθώς τα σώματά τους παρουσίαζαν σημάδια πρηξίματος και προχωρημένης σήψης. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο γιος τους υπέκυψε σε μεταγενέστερο χρόνο, όπως δείχνουν τα τραύματα που φέρει.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο γιος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν αρκετά αιχμηρά αντικείμενα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για ανθρωποκτονία, με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις να έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στο νοσοκομείο Sultanah Bahiyah στην πόλη Alor Setar.

Η φρικιαστική ανακάλυψη έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι περιγράφουν την υπόθεση ως ένα τραγικό περιστατικό που συντάραξε ολόκληρη την κοινότητα. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και τις συνθήκες που οδήγησαν στη φρικτή αυτή οικογενειακή τραγωδία.