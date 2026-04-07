Μουσικός πραγματοποιεί καθιστική διαμαρτυρία έξω από εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν

Ο Ιρανός μουσικός Αλί Γκαμσάρι πραγματοποίησε καθιστική διαμαρτυρία έξω από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Νταμαβάντ, ως ένδειξη εναντίωσης απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι θα στοχεύσουν ζωτικές υποδομές στο Ιράν.

Ο Γκαμσάρι δήλωσε ότι θα παραμείνει στον χώρο και θα παίζει μουσική εκεί, με την ελπίδα να συμβάλει στην αποτροπή επιθέσεων εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Iranian Musician, Ali Ghasmari plays next to a power plant, as Trump threatens Iran with war crimes including destroying power plants. pic.twitter.com/QIPnAPNiKv — Iran Embassy in Thailand ☫ (@IranInThailand) April 7, 2026

«Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι», ξεκινάει λέγοντας ο Γκαμσάρι σε βίντεο που ανήρτησε στα social media. «Βρίσκομαι αυτήν την στιγμή στο εργοστάσιο του Νταμαβάντ. Δεν μπορώ να πω ότι θα ευχόμουν να ήσασταν εδώ μαζί μου, καθώς αυτή η περιοχή απειλείται να πληγεί, κάτι το οποίο ελπίζω να μην συμβεί. Ελπίζω ο ήχος του ταρ μου να έχει κάποιο αντίκτυπο στην ειρήνη».

