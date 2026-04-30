Euroleague: Με... οδηγό το Game 1 οι Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός κόντρα σε Βαλένθια και Μονακό

Το τζάμπολ του Game 2 θα στη σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης (30/04) στις 21:45 με την ομάδα του «τριφυλλιού» να θέλει να κάνει το δεύτερο και καθοριστικότερο βήμα για την πρόκριση της στο Final-4 του Telekom Center Athens.

Η πιο μεγάλη ώρα… ίσως είναι απόψε για τον Παναθηναϊκό ο οποίος αντιμετωπίζει στη Roig Arena τη Βαλένθια, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs της Euroleague και θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την πρόκρισή του στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός με… οδηγό του το πλάνο του και την εικόνα του στην πρώτη αναμέτρηση της σειράς, όπου έκανε το break και πήρε στα χέρια του το πλεονέκτημα της έδρας, θέλει να διπλασιάσει τις νίκες τους, να δείξει και πάλι την υπεροχή και την δυναμική του και ουσιαστικά να… τελειώσει τις όποιες ελπίδες πρόκρισης έχει η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Αυτό μόνο εύκολο δε θα είναι για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι γηπεδούχοι αναμένεται να βγάλουν… δυναμική αντίδραση. Οι Ισπανοί στο Game 1 πιάστηκαν στον… ύπνο από το εξαιρετικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού σε άμυνα και επίθεση, είχαν στο μυαλό τους στις δύο νίκες τους στη regular season και αυτό το πλήρωσαν. Όμως κάτι τέτοιο αποκλείεται να συμβεί δεύτερη φορά μέσα σε 48 ώρες.

Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν καλά οι “πράσινοι” και για τον λόγο αυτό ο Τούρκος τεχνικός έχει επιστήσει την προσοχή όλων στην συγκεκριμένη αναμέτρηση τονίζοντας ουσιαστικά ότι απόψε είναι σαν να ξεκινάει η… σειρά με το σκορ στο 0-0.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime αλλά και από το live του Onsports.

Το αποψινό πρόγραμμα των Game 2

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας: 20:45 (1-0)

Ολυμπιακός - Μονακό: 21:00 (1-0)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 21:45 (0-1)

