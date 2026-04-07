Ο πρίγκιπας των ονείρων! Ο νέος πιο περιζήτητος γαλαζοαίματος εργένης

Snapshot Ο Τζέιμς, κόμης του Ουέσεξ, 18 ετών και 16ος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, κέρδισε πρόσφατα μεγάλη δημοσιότητα και θαυμασμό.

Είναι γιος του πρίγκιπα Εδουάρδου και της δούκισσας Σόφια, και ανιψιός του βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Παρά το δικαίωμα να φέρει τίτλο πρίγκιπα, επέλεξε να ζει μια πιο φυσιολογική ζωή χωρίς συνεχή δημοσιότητα.

Δεν προορίζεται να γίνει «εργαζόμενος βασιλέας» και διατηρεί μια πιο προσγειωμένη εικόνα σε αντίθεση με τον πρίγκιπα Χάρι.

Θεωρείται από τα αγαπημένα εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ Β' για τον ήρεμο και μετρημένο χαρακτήρα του.

Στην πασχαλινή λειτουργία στο Ουίνδσορ, τα βλέμματα δεν έκλεψε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, αλλά ένας νεαρός που η εμφάνισή του προκάλεσε θαυμασμό και πλέον επισήμως μπήκε στα «ραντάρ» των θαυμαστών της βασιλικής οικογένειας.

Η προσοχή επικεντρώθηκε στον 18χρονο, Τζέιμς Αλεξάντερ Φίλιπ Θίο Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, κόμη του Ουέσεξ, γιο του πρίγκιπα Εδουάρδου και της δούκισσας Σόφια.

James, Earl of Wessex departing after attending the annual Easter Service at St George's Chapel, Windsor Castle today



? Marks London Reels pic.twitter.com/XWR8fVepdr — ?Sarahsecret (@sarahdiaryz) April 5, 2026

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες: διθυραμβικές κριτικές κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Τζέιμς, κόμης του Ουέσεξ, είναι επίσημα η νέα εμμονή του διαδικτύου!» «Ο βασιλικός έρωτας: Ο Τζέιμς κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας!»

At today’s Easter Matins service at St. George’s Chapel, James, Earl of Wessex, 18, appeared to have surpassed his father Prince Edward, Duke of Edinburgh in height.



Also spotted was Isla Phillips, the 14-year-old daughter of Peter Phillips and Autumn Kelly, and granddaughter of… pic.twitter.com/DwT3rQBGft — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) April 5, 2026

Η ήσυχη, σχεδόν άγνωστη μέχρι πρότινος, βασιλική οικογένεια έχει ξαφνικά γίνει ένα ανερχόμενο αστέρι ανάμεσα στους νεαρούς θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας. Οι παρατηρητές μάλιστα κάνουν συγκρίσεις με έναν νεαρό πρίγκιπα Ουίλιαμ: γοητευτικό, περιποιημένο, αλλά και προσγειωμένο.

Ήδη δημοσιεύματα τον αναδεικνύουν ως τον νέο πιο περιζήτητο εργένης της Βρετανίας.

Ως ανιψιός του βασιλιά Καρόλου Γ΄και ξάδερφος του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανήκει στην πρώτη βαθμίδα της βασιλικής οικογένειας και είναι αυτή τη στιγμή 16ος στη σειρά διαδοχής του θρόνου - ακριβώς πίσω από τον πατέρα του, πρίγκιπα Εδουάρδο.

Αυτή η θέση του προσδίδει σημασία χωρίς να τον υποβάλλει στην ακραία πίεση της πρώτης γραμμής της βασιλικής οικογένειας. Δεν έχει ακόμη αποδεχτεί τον τίτλο του Πρίγκιπα, ο οποίος δικαιωματικά του ανήκει ως εγγονός της Βασίλισσας Ελισάβετ, παρόλο που θα μπορούσε να το είχε επιλέξει στα 18α γενέθλιά του.

Ο Τζέιμς θέλει να συνεχίσει να ζει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή – χωρίς τον συνεχή έλεγχο των μέσων ενημέρωσης που αναπόφευκτα συνοδεύει έναν ενεργό πριγκιπικό τίτλο. Επιπλέον, έχει ήδη αποφασιστεί ότι δεν θα γίνει ποτέ «εργαζόμενος βασιλέας».

Ο αντι-Χάρι

Ο νεαρός κόμης θεωρείται ένα από τα αγαπημένα εγγόνια της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β', η οποία λέγεται ότι εκτιμούσε ιδιαίτερα την προσγειωμένη φύση του.

Σε αντίθεση με τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος γινόταν τακτικά πρωτοσέλιδο κατά τη διάρκεια των εφηβικών του χρόνων.