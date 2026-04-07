Ο πρίγκιπας των ονείρων! Ο νέος πιο περιζήτητος γαλαζοαίματος εργένης
O νεαρός πρίγκιπας είναι 16ος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου
Snapshot
- Ο Τζέιμς, κόμης του Ουέσεξ, 18 ετών και 16ος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, κέρδισε πρόσφατα μεγάλη δημοσιότητα και θαυμασμό.
- Είναι γιος του πρίγκιπα Εδουάρδου και της δούκισσας Σόφια, και ανιψιός του βασιλιά Καρόλου Γ΄.
- Παρά το δικαίωμα να φέρει τίτλο πρίγκιπα, επέλεξε να ζει μια πιο φυσιολογική ζωή χωρίς συνεχή δημοσιότητα.
- Δεν προορίζεται να γίνει «εργαζόμενος βασιλέας» και διατηρεί μια πιο προσγειωμένη εικόνα σε αντίθεση με τον πρίγκιπα Χάρι.
- Θεωρείται από τα αγαπημένα εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ Β' για τον ήρεμο και μετρημένο χαρακτήρα του.
Στην πασχαλινή λειτουργία στο Ουίνδσορ, τα βλέμματα δεν έκλεψε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, αλλά ένας νεαρός που η εμφάνισή του προκάλεσε θαυμασμό και πλέον επισήμως μπήκε στα «ραντάρ» των θαυμαστών της βασιλικής οικογένειας.
Η προσοχή επικεντρώθηκε στον 18χρονο, Τζέιμς Αλεξάντερ Φίλιπ Θίο Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, κόμη του Ουέσεξ, γιο του πρίγκιπα Εδουάρδου και της δούκισσας Σόφια.
Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες: διθυραμβικές κριτικές κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Ο Τζέιμς, κόμης του Ουέσεξ, είναι επίσημα η νέα εμμονή του διαδικτύου!» «Ο βασιλικός έρωτας: Ο Τζέιμς κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας!»
Η ήσυχη, σχεδόν άγνωστη μέχρι πρότινος, βασιλική οικογένεια έχει ξαφνικά γίνει ένα ανερχόμενο αστέρι ανάμεσα στους νεαρούς θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας. Οι παρατηρητές μάλιστα κάνουν συγκρίσεις με έναν νεαρό πρίγκιπα Ουίλιαμ: γοητευτικό, περιποιημένο, αλλά και προσγειωμένο.
Ήδη δημοσιεύματα τον αναδεικνύουν ως τον νέο πιο περιζήτητο εργένης της Βρετανίας.
Ως ανιψιός του βασιλιά Καρόλου Γ΄και ξάδερφος του διαδόχου του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανήκει στην πρώτη βαθμίδα της βασιλικής οικογένειας και είναι αυτή τη στιγμή 16ος στη σειρά διαδοχής του θρόνου - ακριβώς πίσω από τον πατέρα του, πρίγκιπα Εδουάρδο.
Αυτή η θέση του προσδίδει σημασία χωρίς να τον υποβάλλει στην ακραία πίεση της πρώτης γραμμής της βασιλικής οικογένειας. Δεν έχει ακόμη αποδεχτεί τον τίτλο του Πρίγκιπα, ο οποίος δικαιωματικά του ανήκει ως εγγονός της Βασίλισσας Ελισάβετ, παρόλο που θα μπορούσε να το είχε επιλέξει στα 18α γενέθλιά του.
Ο Τζέιμς θέλει να συνεχίσει να ζει μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή – χωρίς τον συνεχή έλεγχο των μέσων ενημέρωσης που αναπόφευκτα συνοδεύει έναν ενεργό πριγκιπικό τίτλο. Επιπλέον, έχει ήδη αποφασιστεί ότι δεν θα γίνει ποτέ «εργαζόμενος βασιλέας».
Ο αντι-Χάρι
Ο νεαρός κόμης θεωρείται ένα από τα αγαπημένα εγγόνια της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β', η οποία λέγεται ότι εκτιμούσε ιδιαίτερα την προσγειωμένη φύση του.
Σε αντίθεση με τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος γινόταν τακτικά πρωτοσέλιδο κατά τη διάρκεια των εφηβικών του χρόνων.