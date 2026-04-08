Ιράν: Μεγάλο χτύπημα στις εγκαταστάσεις αλουμινίου της IRALCO, στο Αράκ

Οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμινίου του Ιράν, την IRALCO, στο Αράκ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Το Αράκ φιλοξενεί τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος IR-40 του Ιράν και είναι μία από τις πιο ευαίσθητες πόλεις της χώρας.

Η IRALCO παράγει αλουμίνιο που χρησιμοποιείται σε κελύφη πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

BREAKING: US-Israeli forces have struck Iran's largest aluminum producer, IRALCO, in Arak. Major fire at the facility.



Arak hosts Iran's IR-40 heavy water reactor and is one of the most sensitive cities in the country. IRALCO produces aluminum used in missile casings, drone… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) April 7, 2026

Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι επλήγη και το πετροχημικό συγκρότημα Fajr στο Μαχσάχρ.