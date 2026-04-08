Ιράν: Μεγάλο χτύπημα στις εγκαταστάσεις αλουμινίου της IRALCO, στο Αράκ
Τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμινίου του Ιράν που χρησιμοποιείται σε κελύφη πυραύλων και drones
Οι αμερικανο-ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν τον μεγαλύτερο παραγωγό αλουμινίου του Ιράν, την IRALCO, στο Αράκ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
Το Αράκ φιλοξενεί τον αντιδραστήρα βαρέος ύδατος IR-40 του Ιράν και είναι μία από τις πιο ευαίσθητες πόλεις της χώρας.
Η IRALCO παράγει αλουμίνιο που χρησιμοποιείται σε κελύφη πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι επλήγη και το πετροχημικό συγκρότημα Fajr στο Μαχσάχρ.
