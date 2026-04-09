Ερυθραία: Αγνοούνται επτά διεθνείς ποδοσφαιριστές της μετά από αγώνα προκριματικών του Copa Africa

Επτά μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ερυθραίας, που κατέγραψε μια σημαντική νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) την προηγούμενη εβδομάδα, δεν επέστρεψαν στη χώρα τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η ομάδα πανηγύριζε την πρόκρισή της στη φάση των ομίλων των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ωστόσο η απουσία των παικτών δημιουργεί προβληματισμό.

Η εθνική Ερυθραίας πέτυχε νίκη με 2-1 στην Εσουατίνι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-1. Παρά τη χαρά για το αποτέλεσμα, επτά ποδοσφαιριστές δεν επέστρεψαν στην Ερυθραία όπως οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους, οι οποίοι επέστρεψαν μέσω Νότιας Αφρικής.

Οι επτά παίκτες φέρονται να έχουν διαφύγει, με πληροφορίες να τους εντοπίζουν στη Νότια Αφρική, χωρίς ωστόσο να είναι επιβεβαιωμένο το ακριβές σημείο που βρίσκονται.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις όπου Ερυθραίοι αθλητές δεν επέστρεψαν στη χώρα τους μετά από διεθνείς διοργανώσεις, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην ομοσπονδία.

Από τους 24 παίκτες της αποστολής, μόλις 10 αγωνίζονταν στην Ερυθραία, και ανάμεσά τους μόνο τρεις, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού Αμπλελόμ Τεγκλέζκι, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα.