Ερυθραία: Αγνοούνται επτά διεθνείς ποδοσφαιριστές της μετά από αγώνα προκριματικών του Copa Africa

Η εθνική Ερυθραίας πέτυχε νίκη με 2-1 στην Εσουατίνι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-1

Δημήτρης Δρίζος

Επτά μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ερυθραίας, που κατέγραψε μια σημαντική νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) την προηγούμενη εβδομάδα, δεν επέστρεψαν στη χώρα τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η ομάδα πανηγύριζε την πρόκρισή της στη φάση των ομίλων των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ωστόσο η απουσία των παικτών δημιουργεί προβληματισμό.

Η εθνική Ερυθραίας πέτυχε νίκη με 2-1 στην Εσουατίνι, εξασφαλίζοντας την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-1. Παρά τη χαρά για το αποτέλεσμα, επτά ποδοσφαιριστές δεν επέστρεψαν στην Ερυθραία όπως οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους, οι οποίοι επέστρεψαν μέσω Νότιας Αφρικής.

Οι επτά παίκτες φέρονται να έχουν διαφύγει, με πληροφορίες να τους εντοπίζουν στη Νότια Αφρική, χωρίς ωστόσο να είναι επιβεβαιωμένο το ακριβές σημείο που βρίσκονται.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις όπου Ερυθραίοι αθλητές δεν επέστρεψαν στη χώρα τους μετά από διεθνείς διοργανώσεις, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην ομοσπονδία.

Από τους 24 παίκτες της αποστολής, μόλις 10 αγωνίζονταν στην Ερυθραία, και ανάμεσά τους μόνο τρεις, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού Αμπλελόμ Τεγκλέζκι, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα.

11:48ΕΥ ΖΗΝ

Ποιους 4 πυλώνες του τρόπου ζωής για χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας ανέδειξαν νέες έρευνες

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχή Ελέγχου Αγοράς: Πάνω από 300 έλεγχοι ενόψει Πάσχα

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Euroleague και Ράγιο-ΑΕΚ

11:36ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Ακροβατεί στο κενό» η εκεχειρία - «Γρίφος» τα Στενά του Ορμούζ - Προειδοποίηση Τραμπ για κλιμάκωση

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθραία: Αγνοούνται επτά διεθνείς ποδοσφαιριστές της μετά από αγώνα προκριματικών του Copa Africa

11:23ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι πρέπει να ελέγξουμε στο αυτοκίνητό μας πριν από ένα ταξίδι

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας: «Δηλώνει υπερήφανος για ένα έργο που πολέμησε»

11:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Ποιοι θα λάβουν σήμερα προπληρωμένη κάρτα και χρήματα

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκότωσε δημοσιογράφο του Al Jazeera - «Τρομοκράτης της Χαμάς» λέει ο IDF

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο concept store της Renault

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύγχυση για τον θάνατο του Ναΐμ Κασέμ - Νεκρός ο ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του, λέει τώρα το Reuters

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος του Satoshi Nakamoto - Η μυστηριώδης μορφή στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων 

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη, χρηματοδοτούμε 23 δομές για 617 ΑμεΑ με 6,5 εκατ. ευρώ ετησίως»

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

10:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Πίστονς ισοπέδωσαν τους Μπακς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Υπάρχουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ - «Προσοχή επικίνδυνη ζώνη»: Το μήνυμα στα Φαρσί

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Στον αέρα η εκεχειρία λόγω του Ισραήλ – Μητσοτάκης, ο πιο πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου

10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου: Υψήλα τα πρόστιμα στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων που δεν θα συμμορφωθούν με το μπλόκο στους κάτω των 15 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Σύγχυση για τον θάνατο του Ναΐμ Κασέμ - Νεκρός ο ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του, λέει τώρα το Reuters

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

10:14WHAT THE FACT

Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

«Ανίκανος» να δικαστεί ο άστεγος που σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα στο τρένο

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για το Πάσχα - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή σκληρές εικόνες: «Φίλες» βασάνισαν και σκότωσαν 15χρονη - Οργή για τις ποινές στις ανήλικες

11:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Ποιοι θα λάβουν σήμερα προπληρωμένη κάρτα και χρήματα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις θα φτάσει σε όλη την Ελλάδα - Τα δρομολόγια για τους 11 προορισμούς

06:44WHAT THE FACT

Τεχνολογικός κροίσος προειδοποιεί: Σβήστε όλα τα δεδομένα σας και τις φωτογραφίες σας από παντού

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά «σαν ιστός αράχνης» σε ολυμπιακό στάδιο του Ρίο - Η τρίτη την τελευταία δεκαετία

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Ο IDF ανακρίνει αιχμάλωτα μέλη της Χεζμπολάχ - «Μας έστειλαν να πεθάνουμε»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη κατά Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας: «Δηλώνει υπερήφανος για ένα έργο που πολέμησε»

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

07:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν - «Αν χτυπάει η καρδιά του θα τον βρούμε»

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Επιστρέφει στη Γη μετά από 10 ημέρες - Η τελευταία πρόκληση που θα αντιμετωπίσει

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθραία: Αγνοούνται επτά διεθνείς ποδοσφαιριστές της μετά από αγώνα προκριματικών του Copa Africa

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ