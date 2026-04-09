Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν και τους απογόνους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Οι αλλαγές στην ανάπτυξη των ζώων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή επιμένουν γενιές μετά το αρχικό συμβάν, όπως διαπίστωσαν ερευνητές σε μελέτη τους που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Molecular Biology and Evolution».

Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής αποτελεί μια σημαντική εξελικτική πρόκληση για πολλούς πληθυσμούς. Οι υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες και τα ολοένα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα, όπως οι καύσωνες, δημιουργούν συνθήκες έντονου στρες που μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί παράγοντες εξέλιξης.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι επιστήμονες πραγματοποίησαν εργαστηριακά πειράματα σε θηλυκές φρουτόμυγες που συλλέχθηκαν από την Ισπανία και τη Φινλανδία, προκειμένου να συγκρίνουν αποκρίσεις σε ξηρά και ψυχρά κλίματα. Εξέτασαν την έκφραση γονιδίων και τις ρυθμιστικές αποκρίσεις σε συνθήκες θερμικού σοκ, καθώς και τις επιπτώσεις στην επιβίωση και τον χρόνο ανάπτυξης των απογόνων τους. Παράλληλα, κατέγραψαν τα ίδια χαρακτηριστικά σε επόμενες γενιές, ώστε να διερευνήσουν τη διαγενεακή κληρονομικότητα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν έντονες γονιδιακές αποκρίσεις στο θερμικό στρες και στους δύο πληθυσμούς, ωστόσο η ρύθμιση ήταν λιγότερο αποτελεσματική στον πληθυσμό από το ψυχρό περιβάλλον. Το θερμικό σοκ επηρέασε αρνητικά την επιβίωση και την ανάπτυξη της πρώτης γενιάς απογόνων (αυγά που γεννήθηκαν εντός δύο ημερών από το θερμικό σοκ) και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, στον πληθυσμό από το ξηρό κλίμα, οι μεταγενέστερες ομάδες απογόνων (αυγά που γεννήθηκαν περισσότερες από δύο ημέρες μετά το θερμικό σοκ) παρουσίασαν ταχύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, υποδηλώνοντας μια πιθανώς ευνοϊκή φυσιολογική ανταπόκριση.

Ορισμένες επιδράσεις του θερμικού στρες στην έκφραση των γονιδίων διατηρήθηκαν έως και τρεις γενιές αργότερα, ιδιαίτερα στον πληθυσμό από το ξηρό περιβάλλον. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τον εντοπισμό γενετικών παραλλαγών στον πληθυσμό του ξηρού κλίματος που σχετίζονται με αλλαγές στην έκφραση γονιδίων, προσφέρει σημαντικές ενδείξεις για το πώς το περιβαλλοντικό στρες μπορεί να επηρεάσει την εξελικτική διαδικασία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η αυθεντική κρητική νηστίσιμη συνταγή που κάνει θραύση και που πρέπει να δοκιμάσετε

23:50ΚΑΙΡΟΣ

Μεγάλη Παρασκευή: Με τι καιρό θα κάνουμε Επιτάφιο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 102-84: Ένα ακόμα σκοτσέζικο ντουζ και διασυρμός

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν και τους απογόνους

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κανονικά το Μεγάλο Σάββατο η τελετή του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ψηλορείτης ντυμένος στα λευκά: Εντυπωσιακή εικόνα από το διάστημα

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Ψάχνει το ίδιο… θαύμα, όπως με την ΚΠΡ πριν από 49 χρόνια! | Δείτε βίντεο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τον Λίβανο: «Καταφέραμε σκληρό πλήγμα» λέει ο αρχηγός του στρατού

23:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Αυτό είναι το δέντρο του Ιούδα - Εντυπωσιάζει με το ρόδινο χρώμα του

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πήγαν το αμάξι στο γήπεδο και του έβαλαν φωτιά

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Παυλίνα Βουλγαράκη: Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η γνωστή τραγουδίστρια

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Στην έδρα μας, με τον κόσμο μας, έχουμε πίστη ότι θα το γυρίσουμε»

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

22:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Τα highlights του πρώτου προημιτελικού στο Conference League

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύθηρα: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση αρχαιοτήτων μέσω διαδικτύου

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κήρυξε εκεχειρία για το Πάσχα

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες της Γης και του φεγγαριού από το διάστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Λιποθύμησε ιερέας την ώρα της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR 102-84: Ένα ακόμα σκοτσέζικο ντουζ και διασυρμός

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κανονικά το Μεγάλο Σάββατο η τελετή του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

23:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Αυτό είναι το δέντρο του Ιούδα - Εντυπωσιάζει με το ρόδινο χρώμα του

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το απόλυτο επί ισπανικού εδάφους

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο ακάλυπτος που έπεσε ο άνδρας από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας -Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες της Γης και του φεγγαριού από το διάστημα

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκλονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί: «Πάλεψα για τη ζωή μου, πρακτικά δεν ακούω και διαβάζω χείλη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ