Politico: 8 στους 10 Ευρωπαίους δεν εμπιστεύονται αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες

Snapshot Το 84% των Ευρωπαίων δεν εμπιστεύεται τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων.

Το 93% των Ευρωπαίων δηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων του.

Μόνο το 51% των Ευρωπαίων εμπιστεύεται τις ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας για την υπεύθυνη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων.

Οι Γερμανοί εμφανίζονται πιο δυσπιστικοί απέναντι σε αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες, ενώ οι Πολωνοί δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς αυτές.

Οι εταιρείες τεχνολογίας που επεξεργάζονται δεδομένα Ευρωπαίων πρέπει να συμμορφώνονται με τον GDPR, αλλά οι νόμοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και της Κίνας προκαλούν ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρωπαίους δεν εμπιστεύονται τις αμερικανικές ή κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όσον αφορά τα δεδομένα τους, όπως έδειξε μια νέα έρευνα του περιοδικού Politico σε έξι μεγάλες χώρες της ΕΕ.

Περίπου το 84% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για να διαχειρίζονται τα προσωπικά του δεδομένα με υπευθυνότητα. Η εμπιστοσύνη στις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας είναι ακόμη χαμηλότερη μεταξύ των Ευρωπαίων: το 93% δήλωσε ότι δεν τις εμπιστεύεται να χειρίζονται τα δεδομένα του με υπευθυνότητα.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει την εγχώρια τεχνολογία, μεταξύ άλλων, στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, του cloud, των τηλεπικοινωνιών, και να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους τεχνολογικούς «γίγαντες», κυρίως από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας, μόνο οι μισοί από τους ερωτηθέντες, δηλαδή το 51%, δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τις εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Το 45% δήλωσε ότι εμπιστεύεται την κυβέρνηση της χώρας του όσον αφορά τις πληροφορίες του.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 6.698 πολιτών σε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βέλγιο από τις 13 έως τις 21 Μαρτίου.

Οι Γερμανοί ερωτηθέντες ήταν αυτοί που έδειξαν τη μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στις τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ και της Κίνας: το 91% δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τις αμερικανικές εταιρείες όσον αφορά τα δεδομένα του, ενώ το 98% δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τις κινεζικές εταιρείες.

Οι Πολωνοί ήταν από τους πιο εμπιστευτικούς απέναντι στις μη ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας, με το 38% να δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις αμερικανικές εταιρείες για τα δεδομένα του και το 20% να δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας για την υπεύθυνη διαχείριση των δεδομένων του.

Οι Βέλγοι ερωτηθέντες εμπιστεύονται περισσότερο τις ευρωπαϊκές εταιρείες: το 59% δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας θα είναι υπεύθυνες κατά τη διαχείριση των δεδομένων τους.

Κάθε εταιρεία που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής της, υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ωστόσο, οι εταιρείες τεχνολογίας με έδρα στις ΗΠΑ ή την Κίνα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους περί ασφάλειας, βάσει των οποίων οι αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να παραδώσουν δεδομένα — ένας κίνδυνος που έχει προκαλέσει ανησυχίες στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και στις ρυθμιστικές αρχές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.