Politico: 8 στους 10 Ευρωπαίους δεν εμπιστεύονται αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες

Η Ευρώπη εφαρμόζει μέτρα για να μειώσει την εξάρτηση από ξένες τεχνολογίες.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Το 84% των Ευρωπαίων δεν εμπιστεύεται τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων.
  • Το 93% των Ευρωπαίων δηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων του.
  • Μόνο το 51% των Ευρωπαίων εμπιστεύεται τις ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας για την υπεύθυνη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων.
  • Οι Γερμανοί εμφανίζονται πιο δυσπιστικοί απέναντι σε αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες, ενώ οι Πολωνοί δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς αυτές.
  • Οι εταιρείες τεχνολογίας που επεξεργάζονται δεδομένα Ευρωπαίων πρέπει να συμμορφώνονται με τον GDPR, αλλά οι νόμοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και της Κίνας προκαλούν ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρωπαίους δεν εμπιστεύονται τις αμερικανικές ή κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όσον αφορά τα δεδομένα τους, όπως έδειξε μια νέα έρευνα του περιοδικού Politico σε έξι μεγάλες χώρες της ΕΕ.

Περίπου το 84% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για να διαχειρίζονται τα προσωπικά του δεδομένα με υπευθυνότητα. Η εμπιστοσύνη στις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας είναι ακόμη χαμηλότερη μεταξύ των Ευρωπαίων: το 93% δήλωσε ότι δεν τις εμπιστεύεται να χειρίζονται τα δεδομένα του με υπευθυνότητα.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει την εγχώρια τεχνολογία, μεταξύ άλλων, στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, του cloud, των τηλεπικοινωνιών, και να μειώσει την εξάρτησή της από ξένους τεχνολογικούς «γίγαντες», κυρίως από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Αν και οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας, μόνο οι μισοί από τους ερωτηθέντες, δηλαδή το 51%, δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τις εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Το 45% δήλωσε ότι εμπιστεύεται την κυβέρνηση της χώρας του όσον αφορά τις πληροφορίες του.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 6.698 πολιτών σε Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βέλγιο από τις 13 έως τις 21 Μαρτίου.

Οι Γερμανοί ερωτηθέντες ήταν αυτοί που έδειξαν τη μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στις τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ και της Κίνας: το 91% δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τις αμερικανικές εταιρείες όσον αφορά τα δεδομένα του, ενώ το 98% δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τις κινεζικές εταιρείες.

Οι Πολωνοί ήταν από τους πιο εμπιστευτικούς απέναντι στις μη ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας, με το 38% να δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις αμερικανικές εταιρείες για τα δεδομένα του και το 20% να δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας για την υπεύθυνη διαχείριση των δεδομένων του.

Οι Βέλγοι ερωτηθέντες εμπιστεύονται περισσότερο τις ευρωπαϊκές εταιρείες: το 59% δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας θα είναι υπεύθυνες κατά τη διαχείριση των δεδομένων τους.

Κάθε εταιρεία που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής της, υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ωστόσο, οι εταιρείες τεχνολογίας με έδρα στις ΗΠΑ ή την Κίνα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους περί ασφάλειας, βάσει των οποίων οι αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να παραδώσουν δεδομένα — ένας κίνδυνος που έχει προκαλέσει ανησυχίες στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και στις ρυθμιστικές αρχές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και Περιφορά του Επιταφίου στο Φανάρι - Live

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Αυτό είναι το αυτοκίνητο των ληστών- Φωτογραφία ντοκουμέντο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει Αμερικανούς κρατούμενους

18:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Πάσχα των πολιτικών αρχηγών - Στη Σύρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνεχίζει να εξαπλώνεται η βλέννα στο λιμάνι - Τι έδειξε η μελέτη των δειγμάτων που ελήφθησαν

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Politico: 8 στους 10 Ευρωπαίους δεν εμπιστεύονται αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες για τα δεδομένα τους

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τα τελευταία δρομολόγια

17:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Πάσχα στα Χανιά με την οικογένειά του

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχείς έλεγχοι της ΕΛΑΣ για βεγγαλικά: 100 συλλήψεις και 11 τραυματίες από τις 7 Μαρτίου

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Μπαρντελά: Το απρόσμενο ειδύλλιο με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία - Προειδοποίηση Βανς, ενώ συνεχίζονται τα χτυπήματα - Ο Λίβανος θα κρίνει την ειρήνη

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Παπαγεωργίου» 61χρονη μετά από παράσυρση

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Προειδοποίησε το Ιράν «να μην παίξει» με τις ΗΠΑ - Νέο μήνυμα Τραμπ

16:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Ο συμβολισμός της Αποκαθήλωσης και γιατί πίνουμε ξύδι

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η περιφορά του Eπιταφίου πίσω από τα κάγκελα των φυλακών της Ν. Αλικαρνασσού

16:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Η αυστηρότερη νηστεία -Γιατί νηστεύουμε το λάδι και όχι τις ελιές

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι χτυπήθηκε κρίσιμος αγωγός από το Ιράν

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Έχω κουραστεί από την αύξηση των τιμών εξαιτίας του Τραμπ

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 12χρονος έχασε τη ζωή του σε τζακούζι - Το φίλτρο του «ρούφηξε» το πόδι και τον εγκλώβισε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Το Μεγάλο Σάββατο στο αυτόφωρο η εγγονή του πασίγνωστου πολιτικού - Παραμένει κρατούμενη

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή γυναίκα από φωτιά σε πολυκατοικία - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Aλλάζουν από σήμερα τα ταξίδια εντός Ευρώπης: Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Προειδοποίησε το Ιράν «να μην παίξει» με τις ΗΠΑ - Νέο μήνυμα Τραμπ

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

14:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος να κάνουμε σήμερα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνεχίζει να εξαπλώνεται η βλέννα στο λιμάνι - Τι έδειξε η μελέτη των δειγμάτων που ελήφθησαν

16:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Η αυστηρότερη νηστεία -Γιατί νηστεύουμε το λάδι και όχι τις ελιές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

09:16ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε»: Αυτός θα είναι ο καιρός του Πάσχα - Πού θα βρέχει

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Οριστικό: Έτσι θα κάνουμε Ανάσταση, Πάσχα - Πότε επιστρέφει η κακοκαιρία

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τα τελευταία δρομολόγια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ