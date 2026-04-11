Ιρλανδία: Σύλληψη άνδρα που προκάλεσε ζημιές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 40 ετών συνελήφθη για πρόκληση ζημιών σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο του Σάννον, στην Ιρλανδία.

Η αστυνομία της Ιρλανδίας ανέφερε ότι ο άνδρας εισέβαλε στο «απαγορευμένο τμήμα του αεροδρομίου του Σάννον» στην κομητεία Κλερ το πρωί του Σαββάτου.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν έναν άνδρα να σκαρφαλώνει σε μεγάλο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος και να το χτυπά με ένα αντικείμενο.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Σάννον δήλωσε ότι το αεροδρόμιο ξεκίνησε και πάλι τις πτήσεις του μετά το περιστατικό, «το οποίο απαιτούσε τη βοήθεια της αστυνομίας». «Το αεροδρόμιο ανέστειλε τις πτήσεις περίπου στις 9.50 π.μ. και οι πτήσεις ξανάρχισαν στις 10.15 π.μ.», ανέφερε.