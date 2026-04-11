Financial Times: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Γιατί επιμένουν οι Ιρανοί

Εύη Απολλωνάτου

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ με τον Πακιστανό πρωθυπουργό. 11 Απριλίου 2026

Σε αδιέξοδο παραμένουν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν στους Financial Times διαπραγματευτές.

Δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις δήλωσαν ότι οι συζητήσεις για την επαναλειτουργία των Στενών εξακολουθούν να αποτελούν σημείο τριβής. Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι το Ιράν επέμεινε να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και να μπορεί να επιβάλλει διόδια στα πλοία.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές αρνούνται τις επιλογές για «κοινό έλεγχο» παρά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του Ιρανού προέδρου του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι διαπραγματευτές έχουν δείπνο εργασίας και μετά θα ακολουθήσουν τεχνικές συζητήσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Al Jazeera: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία

Πηγές κοντά στην ιρανική αντιπροσωπεία δήλωσαν στο Al Jazeera ότι η συμμετοχή τους στις συνομιλίες ακολούθησε την απόφαση των ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό ήταν ένα από τα αιτήματα του Ιράν στο σχέδιο 10 σημείων που παρουσίασαν τα ιρανικά ΜΜΕ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει αν έχουν συμφωνήσει να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Δύσκολα ο Μάνταλος στη ρεβάνς του Conference Leafue, αισιοδοξία για Μαρίν

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του άνδρα που εντοπίστηκε σε ρέμα

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το σχέδιο του για αλλαγές μόλις αναλάβει τον βρετανικό θρόνο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διασώθηκε γυμνό 9χρονο αγόρι που πέρασε έναν χρόνο κλειδωμένο σε ένα βαν

21:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Οι ευχές της ΚΑΕ για το Πάσχα (pic)

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στο Σκουροχώρι - Αυτοκίνητο έπεσε σε σπίτι και γκρέμισε τοίχο

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι - Ορίζονται θέσεις για την απόρριψη γάλατος

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δήλωση Τραμπ: Δηλώνει ότι δεν έχει «ιδέα» για το πόσο επιτυχημένες θα είναι οι συνομιλίες

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Γιατί επιμένουν οι Ιρανοί

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα

20:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κυθήρων: Αναφορές σε ομόφυλα ζευγάρια, αθέους, αιρέσεις στο πασχαλινό μήνυμά του

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε καμπή οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στον πόλεμο

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή Δεβετζή: Η βάφτισή της στον Ιορδάνη ποταμό που της σημάδεψε τη ζωή

19:56ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

19:55ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Διπλωματικός μαραθώνιος για τη Μέση Ανατολή - Με ποιους ηγέτες συνομίλησε τηλεφωνικά

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασε το Άγιο Φως στην Αθήνα - Με πτήσεις σε όλη τη χώρα για την Ανάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε καμπή οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στον πόλεμο

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

19:56ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση Supercars της ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ - Bentley, Lamborghini, Ferrari και Porsche μεταξύ άλλων αξίας έως 750.000 έκαστο

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Διασώθηκε γυμνό 9χρονο αγόρι που πέρασε έναν χρόνο κλειδωμένο σε ένα βαν

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Γιατί επιμένουν οι Ιρανοί

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

19:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά σε όσους την έκριναν αρνητικά για τις φωτογραφίες με μακιγιάζ από το μαιευτήριο

17:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στο Σκουροχώρι - Αυτοκίνητο έπεσε σε σπίτι και γκρέμισε τοίχο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ατύχημα στην Κέρκυρα: Μπότης έπεσε στο κεφάλι γυναίκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ