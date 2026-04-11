Financial Times: Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ - Γιατί επιμένουν οι Ιρανοί

Σε αδιέξοδο παραμένουν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν στους Financial Times διαπραγματευτές.

Δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις δήλωσαν ότι οι συζητήσεις για την επαναλειτουργία των Στενών εξακολουθούν να αποτελούν σημείο τριβής. Ένα από τα άτομα ανέφερε ότι το Ιράν επέμεινε να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και να μπορεί να επιβάλλει διόδια στα πλοία.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές αρνούνται τις επιλογές για «κοινό έλεγχο» παρά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και του Ιρανού προέδρου του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι διαπραγματευτές έχουν δείπνο εργασίας και μετά θα ακολουθήσουν τεχνικές συζητήσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ. ΕΡΑ

Al Jazeera: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία

Πηγές κοντά στην ιρανική αντιπροσωπεία δήλωσαν στο Al Jazeera ότι η συμμετοχή τους στις συνομιλίες ακολούθησε την απόφαση των ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό ήταν ένα από τα αιτήματα του Ιράν στο σχέδιο 10 σημείων που παρουσίασαν τα ιρανικά ΜΜΕ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει αν έχουν συμφωνήσει να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.