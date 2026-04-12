Μπαχάμες: Παπαγάλος κάνει… υποβρύχια κατάδυση σε αυτοσχέδιο σκάφος και γίνεται viral

Ένα ασυνήθιστο ταξίδι προκαλεί θαυμασμό αλλά και αντιδράσεις στα social media

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μπαχάμες: Παπαγάλος κάνει… υποβρύχια κατάδυση σε αυτοσχέδιο σκάφος και γίνεται viral

Ο Viral παπαγάλος Bebe που έκανε κατάδυση στο δικό του σκάφος

Έναν πρωτόγνωρο «περίπατο» κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας πραγματοποίησε ο Bebe, ένας παπαγάλος, συμμετέχοντας σε υποβρύχια εξερεύνηση στις Bahamas μέσα σε αυτοσχέδιο «υποβρύχιο».

Το ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στα social media.

Το αυτοσχέδιο «Bebosphere»

Ο ιδιοκτήτης του παπαγάλου, Steven Lawyer, κατασκεύασε το μικρό σκάφος χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό δοχείο τροφίμων και μια δεξαμενή αέρα από paintball. Το ονόμασε «Bebosphere» και το εξόπλισε με βαλβίδες και μετρητή οξυγόνου για την ασφάλεια του ζώου.

Στις 24 Μαρτίου, ο Bebe βούτηξε σε βάθος περίπου ενός μέτρου για 15 λεπτά, ενώ ο ιδιοκτήτης του τον συνόδευε κάνοντας snorkeling.

Ένας περιπετειώδης παπαγάλος

Ο Bebe δεν είναι ξένος στις περιπέτειες. Ακολουθεί τον ιδιοκτήτη του σχεδόν παντού, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες όπως αλεξίπτωτο, σκι και ποδηλατικές διαδρομές εκατοντάδων χιλιομέτρων.

Ο Steven Lawyer ανέφερε ότι το πτηνό είχε εξοικειωθεί σταδιακά με την εμπειρία, κάνοντας δοκιμές σε νερό στο σπίτι και χωρίς να εμφανίσει σημάδια στρες.

«Μπήκε μόνος του και το απόλαυσε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο Bebe προτιμά να συμμετέχει στις δραστηριότητες παρά να μένει σε κλουβί.

Από τα social media στην τηλεόραση

Το βίντεο της υποβρύχιας βόλτας έχουν ξεπεράσει τα 4,3 εκατομμύρια προβολές και παρουσιάστηκε ακόμη και σε εκπομπές όπως το «The Late Show» με τον Stephen Colbert, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει χιουμοριστικά το «υποβρύχιο».

Αντιδράσεις και επικρίσεις

Παρά τον ενθουσιασμό πολλών χρηστών, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την πράξη επικίνδυνη ή ακόμα την θεώρησαν και κακοποίηση ζώου.

Ωστόσο, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και η σύντροφός του υποστήριξαν ότι ο παπαγάλος έδειχνε χαλαρός και περίεργος, χωρίς ενδείξεις δυσφορίας.

Μια ξεχωριστή σχέση ανθρώπου - ζώου

Ο Bebe ζει με τον ιδιοκτήτη του από το 2020 και τον συνοδεύει σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητάς του. Πετά ελεύθερος, αλλά πάντα επιστρέφει, ενώ συχνά κάθεται στον ώμο άλλων ανθρώπων, προκαλώντας χαμόγελα.

«Είναι ο μικρός μου πρεσβευτής χαράς», δήλωσε ο Lawyer.

Το επόμενο βήμα

Ο ιδιοκτήτης σχεδιάζει ήδη την επόμενη περιπέτεια: να πάρει τον Bebe μαζί του σε πτήση με παραμοτέρ (power paragliding), εφόσον διαπιστώσει ότι το πτηνό είναι άνετο με την ιδέα.

Όπως επισημαίνει, στόχος του είναι κάθε δραστηριότητα να γίνεται σταδιακά και με σεβασμό στη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του ζώου.

