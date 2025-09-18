Χονγκ Κονγκ: Ερευνητές χτίζουν τεχνητές φωλιές για να σώσουν παπαγάλους που απειλούνται με εξαφάνιση

Ένα άγριο κοκατού τρώει ένα φρούτο σε ένα δέντρο στο Βικτόρια Παρκ στο Χονγκ Κονγκ, στις 22 Αυγούστου 2025.

Τα yellow-crested κοκατού, ένα είδος παπαγάλων που απειλούνται με εξαφάνιση, βρήκαν ένα απροσδόκητο καταφύγιο ανάμεσα στους πανύψηλους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ, αλλά όπως και οι ανθρώπινοι γείτονές τους, τώρα αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να βρουν μια μόνιμη κατοικία.

Αυτά τα λευκά πουλιά, που είναι ενδημικά στην Ινδονησία και το Ανατολικό Τιμόρ, αποτελούν περίπου το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, ο οποίος αριθμεί μόνο 2.000 ενήλικα πουλιά.

Έρευνες δείχνουν ότι ο πληθυσμός των κοκατού στον Χονγκ Κονγκ έχει σταματήσει να αυξάνεται, καθώς τα πουλιά, τα οποία ζουν σε κουφάλες δέντρων, χάνουν τα σπίτια τους λόγω τυφώνων και αποψίλωσης δέντρων. Τα προβλήματα αυτά προστίθενται στις απειλές εξαφάνισης που δέχονται τα κοκατού, όπως το παράνομο εμπόριο κατοικίδιων ζώων και η κλιματική αλλαγή.

Ένα άγριο κοκατού πετάει πάνω από το Βικτόρια Παρκ στο Χονγκ Κονγκ, στις 22 Αυγούστου 2025. AP

Οι περιβαλλοντολόγοι του Χονγκ Κονγκ προτείνουν όμως μια λύση: την εγκατάσταση τεχνητών φωλιών που μιμούνται τις φυσικές κουφάλες.

Η Astrid Andersson, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ που ηγήθηκε του έργου, μιλώντας στο Associated Press, είπε ότι ένα ζευγάρι πουλιών έχει ήδη εγκατασταθεί σε μια τεχνητή φωλιά που η ομάδα της τοποθέτησε σε ένα δέντρο στο Πανεπιστήμιο που διδάσκει. Στόχος της είναι να εγκαταστήσει 10 τεχνητές φωλιές μέχρι το τέλος του έτους και τελικά να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε 50 τα επόμενα χρόνια σε ολόκληρο το νησί του Χονγκ Κονγκ.

«Έτσι θα μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στην πόλη», είπε.

Ο περιβαλλοντολόγος Χάρι Γουόνγκ εγκατέστησε μια τεχνητή φωλιά για άγρια κοκατού στο Βικτόρια Παρκ του Χονγκ Κονγκ, στις 18 Αυγούστου 2025. AP

Στο χείλος της εξαφάνισης

Κάποτε ευρέως διαδεδομένο σε πολλές περιοχές -από την κεντρική έως την ανατολική Ινδονησία και το Ανατολικό Τιμόρ- το yellow-crested κοκατού έχει εξαφανιστεί από πολλά νησιά και αγωνίζεται να επιβιώσει σε άλλα.

Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης αναφέρει ότι το 90% του πληθυσμού του είδους θεωρείται εξαφανισμένο από το 1978, κυρίως λόγω του εμπορίου κατοικίδιων ζώων. Το 2015, η αστυνομία της Ινδονησίας συνέλαβε έναν άνδρα με την υποψία ότι μετέφερε λαθραία περίπου 20 πουλιά, αφού τα έκρυψε μέσα σε μπουκάλια νερού.

Η αποδάσωση λόγω της γεωργίας και της υλοτομίας αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα για τα μικρά κοκατού. Το τροπικό δάσος της Ινδονησίας συρρικνώθηκε κατά 107.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μεταξύ του 2002 και του 2024, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της συνολικής απώλειας δασικής κάλυψης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με την Global Forest Watch.

Ένα άγριο κοκατού τρώει ένα φρούτο σε ένα δέντρο στο Βικτόρια Παρκ στο Χονγκ Κονγκ, στις 22 Αυγούστου 2025. AP

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει επίσης την κατάσταση. Η άνοδος της θερμοκρασίας ξηραίνει τα δάση, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα σε πυρκαγιές. Πολλά πουλιά ζουν σε νησιά με ηφαίστεια, όπου οι εκρήξεις μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές στα ξερά τοπία.

«Οι πυρκαγιές είναι τεράστιες», δήλωσε η Bonnie Zimmermann, διευθύντρια του Indonesian Parrot Project, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Η πώληση πουλιών στο Χονγκ Κονγκ προκαλεί ανησυχία

Τα άγρια κοκατού στα αστικά πάρκα του Χονγκ Κονγκ μπορεί να ήταν κάποτε κατοικίδια που δραπέτευσαν ή απελευθερώθηκαν, δήλωσε η Andersson. Ένας αστικός μύθος λέει ότι τα κοκατού ήταν κάποτε κατοικίδια που απελευθέρωσε ένας Βρετανός κυβερνήτης πριν παραδοθεί στις ιαπωνικές δυνάμεις το 1941. Το Χονγκ Κονγκ, πρώην βρετανική αποικία, επέστρεψε στον έλεγχο της Κίνας το 1997.

Το Χονγκ Κονγκ απαγορεύει το εμπόριο κοκατού που έχουν «πιαστεί» στην άγρια φύση, αλλά επιτρέπει την πώληση κοκατού που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία τέτοια επιχείρηση εκτροφής κοκατού, που να είναι νόμιμη στην πόλη.

Τον Αύγουστο, ένα μικρό κοκατού τριών μηνών πωλήθηκε στην αγορά της πόλης για 14.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ (περίπου 1.500 ευρώ).

Μια ομάδα άγριων κοκατού κάθεται σε ένα δέντρο στο Βικτόρια Παρκ στο Χονγκ Κονγκ, στις 22 Αυγούστου 2025. AP

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 2017 και του 2018 από την Andersson εντόπισε 33 κοκατού προς πώληση, τριπλάσιος αριθμός από εκείνον που εισήχθησαν από το 2005. Μπορεί τα συγκεκριμένα πτηνά να προέρχονταν από εκτροφή στο σπίτι, λαθρεμπόριο από το εξωτερικό ή από τον άγριο πληθυσμό του Χονγκ Κονγκ, ανέφερε το πανεπιστήμιο σε δήλωσή του.

Η Andersson έχει αναπτύξει έναν τρόπο για να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ των κοκατού που ζουν στην άγρια φύση και εκείνων που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία, και ελπίζει ότι κάποτε θα μπορεί να εφαρμοστεί στην αγορά κάποια μέρα.

Πολλοί κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ δεν γνωρίζουν ότι τα πουλιά αυτά είναι σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης. Η Dreamy Cheung είπε ότι δεν το γνώριζε όταν αγόρασε το κατοικίδιό της, τον Mochi, το 2021 για 20.000 δολάρια Χονγκ Κονγκ (περίπου 2.200 ευρώ). Αισθάνθηκε άγχος όταν έμαθε για την κατάσταση κινδύνου εξαφάνισης του κατοικίδιου της, ειδικά δεδομένου ότι δεν ήξερε από που προήλθε.

«Είναι σαν να παίρνεις το μωρό κάποιου άλλου», είπε.

Η Dreamy Cheung ταΐζει το εξημερωμένο κοκατού της σε ένα πάρκο στο Χονγκ Κονγκ, στις 23 Αυγούστου 2025. AP

Σε δήλωση -που έστειλε μέσω emai-l στο Associated Press, το υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα απειλούμενα είδη, πραγματοποιώντας τακτικές επιθεωρήσεις σε αγορές και καταστήματα.

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά λαθροθηρίας κοκατού τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά θα διερευνήσει οποιαδήποτε αναφορά, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας παράλληλα ότι θα παρέχει συμβουλές για την προστασία των πτηνών σε περίπτωση αποψίλωσης δέντρων που μπορεί να επηρεάσει τα άγρια κοκατού.

