Πόσο κοστίζει μέχρι τώρα για το Ισραήλ ο πόλεμος με το Ιράν

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν για το Ισραήλ υπολογίζεται στα 35 δισ. σέκελ, δηλαδή περίπου 11,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών.

Το υπουργείο αναφέρει ότι η σύγκρουση είχε σημαντικό δημοσιονομικό και οικονομικό αποτύπωμα, με απώλειες στο ΑΕΠ και αύξηση των κρατικών δαπανών, οι οποίες αναμένεται να αποτυπωθούν πλήρως σε επόμενο στάδιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά περίπου 22 δισ. σέκελ σε αμυντικές και στρατιωτικές δαπάνες για τον IDF, το υπουργείο Άμυνας, το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας και άλλους φορείς ασφαλείας. Το ποσό αυτό έχει ήδη ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας για το 2026.

Άλλα 12 δισ. σέκελ αφορούν το κόστος των κυβερνητικών αποζημιώσεων για άμεσες ζημιές από πυραυλικά πλήγματα, απώλεια παραγωγής για επιχειρήσεις και άδειες άνευ αποδοχών για εργαζομένους.

Επιπλέον, 1 δισ. σέκελ δαπανάται για πολιτικές ανάγκες, όπως η λειτουργία νοσοκομείων, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και οι δαπάνες του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι η λειτουργία του υπουργείου του και η «υπεύθυνη διαχείριση» της οικονομίας αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα για την επιχειρησιακή επιτυχία της χώρας στον πόλεμο με το Ιράν.