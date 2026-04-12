Λας Βέγκας: «Πεθαίνει» ο καζινο-τουρισμός - Η συμβουλή του Harrison, γνωστού από το «Pawn Stars»

Σημαντική είναι η πτώση στον τουρισμό του Λας Βέγκας, με τον συνολικό αριθμό επισκεπτών να έχει μειωθεί κατά 7,5%. Την ίδια στιγμή, οι αίθουσες πόκερ στη Λας Βέγκας κλείνουν η μία μετά την άλλη, εγείροντας ερωτήματα για την ελκυστικότητα του διά ζώσης τζόγου.

Ο Rick Harrison, γνωστός από το «Pawn Stars» και ιδιοκτήτης του ενεχυροδανειστηρίου Gold & Silver Pawn Shop στο Λας Βέγκας, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News Digital ότι ο διά ζώσης τζόγος δεν πεθαίνει.

«Ξέρουμε ποιο είναι το αρχαιότερο επάγγελμα, ο τζόγος ήταν πιθανότατα το δεύτερο», είπε ο Harrison γελώντας. «Οι άνθρωποι πάντα έπαιζαν τυχερά παιχνίδια, και στο Βέγκας δεν είναι μόνο ο τζόγος».

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΚΕΡ ΣΤΟ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΕΝΩ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΖΙΝΟ ΦΤΑΝΕΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΡΕΚΟΡ

Ο Harrison είπε ότι το Λας Βέγκας φιλοξενεί συνέδρια που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο και ότι οι επισκέπτες έρχονται στην «Πόλη της Αμαρτίας» για περισσότερα από το απλό παιχνίδι.

«Συνεχίστε να αλλάζετε πράγματα, δείτε τι “πιάνει”, δώστε στους πελάτες αυτό που θέλουν, και θα συνεχίσουν να επιστρέφουν», είπε.

Οι ταξιδιώτες παίζουν κουλοχέρηδες στο αεροδρόμιο Harry Reid στο Λας Βέγκας.

Η πιο πρόσφατη αίθουσα πόκερ που έκλεισε ήταν στο Resorts World στις 30 Μαρτίου, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του καζίνο.

Το κλείσιμο αφήνει μόλις οκτώ αίθουσες πόκερ ανοιχτές στη Λας Βέγκας, σύμφωνα με το blog «Vital Vegas».

«Ωστόσο, θα εισάγουμε νέες επιλογές παιχνιδιών για να αντικαταστήσουμε την αίθουσα πόκερ», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε ποιες νέες μορφές παιχνιδιών θα αντικαταστήσουν τον χώρο. Αυτή τη στιγμή προσφέρονται No Limit Texas Hold’em, Pot Limit Omaha και mixed games.

«Δεν υπάρχει πλέον το παλιό στυλ με απλώς τραπέζια blackjack και σκοτεινούς χώρους», είπε ο Harrison.

Ο Harrison επαίνεσε το Circa Resort & Casino για την αλλαγή προσέγγισης: «Στο Circa υπάρχουν χορεύτριες πίσω από τα τραπέζια blackjack. Το κάνει πιο διασκεδαστικό».

Τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια στη Λας Βέγκας μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση.

Το συνολικό κέρδος από τυχερά παιχνίδια στη Νεβάδα μειώθηκε κατά περίπου 6,55% σε σχέση με πέρυσι.

Η διαδικτυακή αγορά τζόγου αναμένεται να φτάσει τα 22,2 εκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Ο Harrison σημείωσε ότι η Βέγκας έχει αλλάξει:

«Τα δωμάτια δεν ήταν ακριβά. Η διασκέδαση ήταν εξαιρετική. Το φαγητό δεν ήταν ακριβό, τα έσοδα προέρχονταν κυρίως από τον τζόγο», είπε. «Σήμερα οι νεότεροι δεν παίζουν τόσο πολύ, οπότε πρέπει να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο».

«Στο τέλος, πρέπει να σκέφτεσαι την εμπειρία του πελάτη».

Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 38,5 εκατομμύρια επισκέπτες, με μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024.

Ο πολιτικός σχολιαστής Robby Starbuck δήλωσε ότι ο διά ζώσης τζόγος χάνει δημοτικότητα, καθώς οι νεότεροι στρέφονται στο online betting.

«Δεν ξέρω κανέναν κάτω των 40 που να πηγαίνει συχνά στο Βέγκας για να παίξει», είπε.