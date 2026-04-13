Ουκρανία: Έληξε και τυπικά η πασχαλινή εκεχειρία
Άρχισε το Σάββατο στις 16:00 και επισήμως εξέπνευσε τα μεσάνυχτα, έπειτα από 32 ώρες εφαρμογής της, ουσιαστικά μόνο στη θεωρία.
Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας για το Πάσχα των ορθοδόξων έλαβε τέλος και τυπικά σήμερα, αφού οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για χιλιάδες παραβιάσεις της κατά μήκος της αχανούς γραμμής του μετώπου.
01:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Την Δευτέρα ξεκινά ο αποκλεισμός του Ορμουζ
00:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία: Έληξε και τυπικά η πασχαλινή εκεχειρία
00:40 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Συμπληρώνει 102 χρόνια από την ίδρυσή της
00:28 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ουγγαρία: Στάρμερ και Σάντσεθ συγχαίρουν τον Μαγιάρ
20:41 ∙ BOMBER
Η Τουρκάλα τραγουδίστρια που… ζητά και τα ρέστα
07:25 ∙ LIFESTYLE