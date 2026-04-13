Ανακάλυψη της Λιβύης εν μέσω ενεργειακής κρίσης: Θα αλλάξει το γεωπολιτικό τοπίο
Το πετρέλαιο δεν εξαντλείται ξαφνικά, αλλά χώρα ανά χώρα. Η Λιβύη, με αποθέματα 48,4 δισεκατομμυρίων βαρελιών και διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 110 χρόνια, επιβεβαιώνει τώρα την κυριαρχία της και στο φυσικό αέριο
Η Λιβύη επιβεβαίωσε την ύπαρξη δύο γιγαντιαίων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, που ξεπερνούν τα 28 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, στις θαλάσσιες δομές Bahr Essalam Sur 2 και Sur 3.
