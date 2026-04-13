Αργολίδα: Σοβαρό τροχαίο στα Καρναζέικα – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα (13/04), περίπου στις 13:30, στα Καρναζέικα Αργολίδας.

Αυτοκίνητο που κινείτο στην περιοχή, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε συστήματα ποτίσματος και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε δύο μεγάλα δέντρα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, όπως μεταδίδει το argolida24.gr.

Τροχαίο με δύο τραυματίες στα Καρναζέικα Αργολίδας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.