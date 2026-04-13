Κρεμλίνο: Πώς υποδέχθηκε την εκλογή Μάγιαρ στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας

Θα συνεχιστεί ο διάλογος, «αλλά δεν θα γίνουμε και φίλοι», είπε ο Μάγιαρ από την πλευρά του  

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

O Πέτερ Μάγιαρ

Snapshot
  • Το Κρεμλίνο τηρεί στάση αναμονής μετά την εκλογή του Πέτερ Μάγιαρ στην πρωθυπουργία της Ουγγαρίας.
  • Η Ρωσία σέβεται την επιλογή της Ουγγαρίας και αναμένει να συνεχιστεί ο ρεαλιστικός διάλογος με τη νέα ηγεσία.
  • Ο Μάγιαρ δηλώνει ότι η νέα κυβέρνηση θα διατηρήσει τον διάλογο με τη Ρωσία, χωρίς όμως να επιδιώκει φιλικές σχέσεις.
  • Η ενεργειακή εξάρτηση της Ουγγαρίας από τη Ρωσία παραμένει αναλλοίωτη, αλλά δεν προβλέπεται σύσφιξη σχέσεων.
  • Ο νέος πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη διαπραγματεύσεων χωρίς αλλαγή στη γεωπολιτική στάση της χώρας.
Snapshot powered by AI

Στάση αναμονής κρατάει το Κρεμλίνο, μετά την αλλαγή σελίδας στην Ουγγαρία και την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ στην πρωθυπουργία. Ο Μαγιάρ εκθρόνισε τον Βίκτορ Όρμπαν, στενό σύμμαχο της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ανεφερε ωπς «η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της και εμείς σεβόμαστε αυτήν την επιλογή».

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τους άκρως ρεαλιστικούς δεσμούς μας με τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας. Σημειώσαμε τη δήλωση Μάγιαρ σχετικά με τη βούλησή του να δεσμευτεί στον διάλογο. Φυσικά, αυτό θα είναι επωφελές τόσο για τη Μόσχα όσο και για τη Βουδαπέστη», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Το σχόλιο του νέου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας

Από την πλευρά του ο Μάγιαρ, μιλώντας στην εφημερίδα Népszava, δήλωσε πως η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα συνεχίσει το διάλογο με τη ρωσική κυβέρνηση, αλλά όπως είπε, «δεν θα γίνουμε φίλοι».

«Θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Η γεωγραφία δεν θα αλλάξει ούτε και η ενεργειακή εξάρτησή μας.

Έσπευσε, όμως, να διευκρινίσει ότι ενώ οι διαπραγματεύσεις είναι απαραίτητες, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο σύσφιξης σχέσεων της Ουγγαρίας με τη Ρωσία. «Αν χρειαστεί θα διαπραγματευτούμε αλλά δεν θα γίνουμε φίλοι» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του νέου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.

