Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ που εκθρόνισε τον Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία

Ο Πέτερ Μάγιαρ αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των πιο κρίσιμων εκλογών της χρονιάς στην Ευρώπη

Δημήτρης Μάνωλης

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προκήρυξη μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, ο 45χρονος Πέτερ Μαγιάρ δημιούργησε ένα ισχυρό, ευρείας βάσης κίνημα πολιτών που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του κόμματος Τίσα.

Στο προεκλογικό του πρόγραμμα υποσχέθηκε την ανανέωση της πολιτικής στη χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Κήρυξε πόλεμο στην αχαλίνωτη διαφθορά και την κακοδιαχείριση. Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοπεύει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την ΕΕ και τους δυτικούς εταίρους.

Μόλις πριν από δύο χρόνια και δύο μήνες, το όνομά του ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Πέτερ Μαγιάρ, ένας προηγουμένως ασήμαντος αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, πήγε στο στούντιο του ανεξάρτητου διαδικτυακού τηλεοπτικού καναλιού Partizan. Εκεί, ανακοίνωσε την αμετάκλητη ρήξη του με το σύστημα εξουσίας του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν. Μίλησε ανοιχτά για τη διαφθορά και τις μηχανορραφίες γύρω από τον Ούγγρο πρωθυπουργό. Η βιντεοσκόπηση της συνέντευξης συγκέντρωσε 2,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Ο Μαγιάρ σπούδασε νομική και εργάστηκε ως διπλωμάτης στις Βρυξέλλες

Τα λόγια του είχαν πολιτικό βάρος επειδή, μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν παντρεμένος με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Τζούντιτ Βάργκα. Η πρώην σύζυγός του ήταν μέρος του κέντρου εξουσίας. Ο Όρμπαν είχε σκοπό να της αναθέσει ανώτερο αξίωμα. Ωστόσο, η καριέρα της εκτροχιάστηκε από το σκάνδαλο που περιέβαλλε τη χάρη ενός συνεργού παιδεραστή. Ο τρόπος με τον οποίο ο Όρμπαν την εγκατέλειψε -και την παραιτημένη πρόεδρο Καταλίν Νόβακ- ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ωθώντας τον να εγκαταλείψει το σύστημα.

Ο Πέτερ Μαγιάρ προέρχεται από μια συντηρητική οικογένεια δικηγόρων στη Βουδαπέστη. Η γιαγιά του, Τέρεζ Μαντλ, ήταν αδελφή του Φέρεντς Μαντλ (1931-2011), του δεύτερου προέδρου της Ουγγαρίας μετά τη δημοκρατική μετάβαση του 1989/90. Ο Μαγιάρ σπούδασε νομική στο Καθολικό Πανεπιστήμιο Πάζμανι. Εργάστηκε ως διπλωμάτης για τη χώρα του στις Βρυξέλλες, ηγήθηκε της διοίκησης υποτροφιών ουγγρικών πανεπιστημίων από το 2018 έως το 2022 και στη συνέχεια κατείχε θέσεις σε κρατικές και οιονεί κρατικές επιχειρήσεις.

Υποσχέσεις για αλλαγή που φτάνουν ακόμη και στα μικρότερα χωριά

Αφού δήλωσε ανοιχτά ότι επικρίνει τον Όρμπαν, ίδρυσε το Tisza (Κόμμα για τον Σεβασμό και την Ελευθερία) και ξεκίνησε ακούραστη προεκλογική εκστρατεία σε όλη τη χώρα. Επισκέφτηκε όχι μόνο τις πόλεις, όπως έκανε κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και μικρά χωριά. Παρουσιάζεται άμεσα, γίνεται προσιτός, μιλάει τη γλώσσα των απλών ανθρώπων και ασχολείται με τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους, σε μια χώρα της οποίας η οικονομία είναι στάσιμη και η κυβερνητική εξουσία της οποίας δύσκολα επιτρέπει την ατομική πρωτοβουλία.

Ο Μαγιάρ έχει συντηρητική ανατροφή, αλλά δεν είναι ιδεολόγος. Του αρέσει να παρουσιάζεται ως πατριώτης και χρησιμοποιεί τον εθνικό συμβολισμό χωρίς δισταγμό. Ωστόσο, είναι αντίθετος στον σκληρό εθνικισμό και τον σοβινισμό.

Σκοπεύει να κατοχυρώσει στο σύνταγμα ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός περισσότερες από δύο φορές. Με την υπόσχεσή του για αλλαγή, ο Μαγιάρ έχει γοητεύσει μεγάλα τμήματα του ουγγρικού πληθυσμού και τώρα αναμένεται να διαδεχθεί τον Βίκτορ Όρμπαν ως επικεφαλής της κυβέρνησης μετά από 16 χρόνια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
