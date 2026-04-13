Ουγγαρία: Τι σημαίνει το τέλος της εξουσίας Όρμπαν για την Ουγγαρία, την ΕΕ και τον κόσμο;

Το τέλος της θητείας του Όρμπαν στην κυβέρνηση μετά από 16 χρόνια θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία και πέρα ​​από αυτήν.

Η αποχώρηση του Όρμπαν θα αποτελέσει τεράστια ανακούφιση για την ΕΕ, τις συστημικές αδυναμίες της οποίας έχει αποκαλύψει και εκμεταλλευτεί εδώ και χρόνια, πιο πρόσφατα βοηθώντας τον Πούτιν να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία.

Πιθανότατα θα σημάνει το τέλος του αντιφατικού ρόλου της Ουγγαρίας εντός της ΕΕ, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο μπλοκάρισε ο Βίκτορ Όρμπαν.

Η ήττα του Όρμπαν θα μπορούσε επίσης να σημαίνει την τελική αποδέσμευση κονδυλίων της ΕΕ προς την Ουγγαρία, τα οποία το μπλοκ είχε αναστείλει λόγω, όπως χαρακτήρισαν οι Βρυξέλλες, της διάβρωσης των δημοκρατικών προτύπων από μέρους του.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε πανευτυχής: «Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε».

Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών κατηγορούν εδώ και καιρό τον Όρμπαν ότι υπονομεύει βασικούς πυλώνες της ουγγρικής δημοκρατίας - από τη δικαστική εξουσία μέχρι τα μέσα ενημέρωσης.

Η αποχώρησή του θα στερούσε επίσης από τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον κύριο σύμμαχό του στην ΕΕ και θα προκαλούσε σοκ στους δυτικούς δεξιούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου.

Στην Ουγγαρία, μια νίκη του κόμματος Τίσα του Μαγιάρ ανοίγει τον δρόμο για μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και άλλων θεσμών.

Ωστόσο, η έκταση αυτών των μεταρρυθμίσεων θα εξαρτηθεί από το εάν το Τίσα μπορεί να εξασφαλίσει την συνταγματική πλειοψηφία των δύο τρίτων που θα χρειαζόταν για να αντιστρέψει μεγάλο μέρος της κληρονομιάς του Όρμπαν.

Η βαριά ήττα του Όρμπαν αποτελέσει επίσης ένα οδυνηρό πλήγμα για το κίνημα MAGA του Τραμπ, το οποίο θεωρεί τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας ως πρωτοπόρο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής και του εθνικισμού.

Ο Τραμπ προσέφερε αρκετή προσωπική στήριξη στον Όρμπαν πριν από την εκλογική αναμέτρηση, όπως οι επισκέψεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα για να αλλάξει μια εκλογική αναμέτρηση που διαμορφώθηκε από την αυξανόμενη δημόσια απογοήτευση για την προβληματική οικονομία της Ουγγαρίας, τη διαφθορά και την ευνοιοκρατία που συνδέονται με τον Όρμπαν.

Ο Όρμπαν δεν είχε άλλη επιλογή από το να παραδεχτεί την ήττα του

Ο Όρμπαν παραδέχτηκε την ήττα του, με δάκρυα στα μάτια, λέγοντας: «Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, θα υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από την αντιπολίτευση».

Υπήρχε η ανησυχία ότι ο Όρμπαν δεν θα έφευγε αθόρυβα, έχοντας χτίσει ένα σύστημα που έκανε πολύ δύσκολη την ήττα του κυβερνώντος κόμματός του, του Fidesz».

Αλλά το μέγεθος της ήττας δεν του άφησε άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί τα αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης