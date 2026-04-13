Σπάρτη: Πυκνή ομίχλη κάλυψε τον Ταΰγετο - Περιορισμένη η ορατότητα

Ένα έντονο κύμα ομίχλης κάλυψε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, 13 Απριλίου, την περιοχή της Σπάρτης, με τον Ταΰγετο να μην είναι σχεδόν ορατός, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και δύσκολο ως προς την ορατότητα σκηνικό.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε το Flynews, το βουνό φάνηκε να «χάνεται» μέσα στο πυκνό στρώμα υγρασίας, ενώ η ορατότητα στην ευρύτερη περιοχή μειώθηκε αισθητά.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε έδωσε την αίσθηση ότι η πόλη βρισκόταν κάτω από ένα λευκό πέπλο, με την ομίχλη να καλύπτει σχεδόν τα πάντα.

Πώς δημιουργείται η πυκνή ομίχλη

Τέτοιου είδους φαινόμενα συνδέονται συνήθως με υψηλά επίπεδα υγρασίας και διαφορές θερμοκρασίας, οι οποίες ευνοούν τη συμπύκνωση των υδρατμών κοντά στο έδαφος. Σε ορεινές περιοχές, όπως ο Ταΰγετος, η ένταση της ομίχλης μπορεί να είναι μεγαλύτερη, επηρεάζοντας σημαντικά την ορατότητα.

Το φαινόμενο παρέμεινε για αρκετή ώρα κατά τις πρωινές ώρες, πριν αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί.

