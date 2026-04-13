Τρίκαλα: Απέδρασαν δύο Ρομά κρατουμένοι από το Νοσοκομείο

Δύο κρατούμενοι απέδρασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από τον ειδικό θάλαμο φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, Ρομά στην καταγωγή, διέφυγαν περίπου στις 2:00, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι κρατούμενοι νοσηλεύονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, που προορίζεται για τη φύλαξη και την περίθαλψη ατόμων υπό κράτηση.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ., με ισχυρές δυνάμεις να εξαπολύουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο διαφυγής, καθώς και τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν τη στιγμή της απόδρασης.