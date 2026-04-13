Γερμανία: Μείωση του φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η κυβέρνηση

Ο φόρος στα πετρελαιοειδή μειώνεται κατά 17 σεντς/λίτρο για δύο μήνες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τη μείωση του φόρου των καυσίμων -αρχικά για δύο μήνες- ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Γερμανία, ως μέτρο ελάφρυνσης των καταναλωτών από την εκτόξευση των τιμών που προκάλεσε η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο φόρος στα πετρελαιοειδή μειώνεται κατά 17 σεντς/λίτρο, σε πρώτη φάση για διάστημα δύο μηνών, με την ελπίδα, όπως είπε, ότι η βιομηχανία καυσίμων θα μετακυλίσει αυτές τις περικοπές απευθείας στους καταναλωτές. Για συνολική ελάφρυνση ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο από την πλευρά της η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός αποφάσισε ακόμη να επιτρέψει στους εργοδότες να καταβάλουν στους εργαζόμενους αφορολόγητο και χωρίς εισφορές «μπόνους ελάφρυνσης» ύψους 1.000 ευρώ για το 2026 και, προκειμένου να αντισταθμιστεί το έλλειμμα φορολογικών εσόδων που θα προκύψει, θα αυξηθεί ήδη από φέτος ο φόρος στον καπνό.

Οι σημερινές ανακοινώσεις ήλθαν έπειτα από διαβουλεύσεις ημερών και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, ειδικά μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) και της υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε (CDU). Ο καγκελάριος από την πλευρά του ζήτησε αυτοσυγκράτηση και επαίνεσε τελικά τις «εποικοδομητικές» συνομιλίες στην κυβερνητική επιτροπή, ενώ απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση, απέρριψε την υπόθεση ότι η κυβέρνηση βγαίνει λαβωμένη από αυτές τις διαβουλεύσεις και τόνισε ότι στόχος του είναι η αποκατάσταση της πεποίθησης των πολιτών ότι το κράτος είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Ερωτώμενος μάλιστα εάν η κυρία Ράιχε συμμετείχε στις αποφάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα, ο κ. Μερτς διευκρίνισε ότι αυτό που τον ενόχλησε ήταν όχι η διαφωνία, αλλά η δημόσια αντιπαράθεση των υπουργών. «Για αυτό και ζήτησα να σταματήσει», υπογράμμισε.

«Όχι καλά προετοιμασμένες οι συνομιλίες στο Πακιστάν»

Αναφερόμενος επίσης στις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι δεν εξεπλάγη από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν. «Δεν είχα από την αρχή την εντύπωση ότι ήταν πραγματικά καλά προετοιμασμένες. Τώρα θα έχουμε μια πιο μακρά διαδικασία», δήλωσε και πρόσθεσε ότι συνομιλεί με την αμερικανική κυβέρνηση, με τους εταίρους και με το Ισραήλ. «Οι δυνατότητες της Γερμανίας είναι περιορισμένες, αλλά είναι υπαρκτές. Θα κάνουμε το παν για να συνεισφέρουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Απέδρασαν δύο Ρομά κρατουμένοι από το Νοσοκομείο

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε στην αποθήκη του 18 κιλά κάνναβη και 1 κιλό κοκκαΐνη

13:51LIFESTYLE

Πρώην παίκτρια του My Style Rocks είχε χάσει την κόρη της και έγινε ξανά μαμά - Το «μικρό της θαύμα»

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο με καθηγήτρια που «άρπαξε» 1,3 εκατ. δολάρια από 72χρονο για να αγοράσει σπίτι στην Αθήνα

13:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ουάσιγκτον ο Πιερρακάκης για τη Σύνοδο ΔΝΤ - Παγκόσμιας Τράπεζας και σειρά κρίσιμων επαφών

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Δύο δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν εξέρχονται από τον Κόλπο

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Μπορμπόκης: Η οικογένειά του, παλαίμαχοι του ΠΑΟΚ και πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Μπιγιονσέ, ο Φέντερερ και οι άλλοι: Ανανεώθηκε η λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους celebrities για το 2026

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μείωση του φόρου στα καύσιμα αποφάσισε η κυβέρνηση

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Γαλλία και Βρετανία θα διοργανώσουν διεθνή διάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ

13:08WHAT THE FACT

Το μέγα-έργο της Κίνας θα μεταφέρει 500.000 εκατομμυριούχους σε βάθος έως και 4.000 μέτρων

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Καυγάς μεταξύ οδηγών - Τραυματίστηκε από κατσαβίδι 27χρονος

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη της Λιβύης εν μέσω ενεργειακής κρίσης: Θα αλλάξει το γεωπολιτικό τοπίο

12:55LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Καμιά νύχτα δεν άντεξε μπροστά σε μια Ανάσταση» - Η ανάρτηση του μουσικού

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Eπιστροφή εκδρομέων Πάσχα – Αυξημένη κίνηση σε εθνικές οδούς, διόδια και λιμάνια

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ανάσταση στην Κορυτσά: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη - Εικόνες από drone

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων σε Τραμπ: «Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά κατά του πολέμου»

12:34ΕΥ ΖΗΝ

Βαζελίνη: Οφέλη υγείας, χρήσεις - Τι θέλουν να γνωρίζετε οι δερματολόγοι

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πόλεμο

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο υπουργός Υγείας έγινε viral πριν… καν ορκιστεί – Ο ξέφρενος χορός μετά την εκλογική νίκη

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στην 48χρονη influencer που συνελήφθη στο Κορωπί

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα επιδείνωση από την Τρίτη - Πού αναμένονται βροχές μέχρι την Κυριακή του Θωμά

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Μπορμπόκης: Η οικογένειά του, παλαίμαχοι του ΠΑΟΚ και πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ουγγαρία: Πού διαφέρει και πού συμφωνεί με τον απερχόμενο Όρμπαν ο Μαγιάρ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα του Πάσχα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Καυγάς μεταξύ οδηγών - Τραυματίστηκε από κατσαβίδι 27χρονος

11:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λασποβροχές η επιστροφή των εκδρομέων - Νέα επιδείνωση από βδομάδα

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και αφρικανική σκόνη η εβδομάδα μετά το Πάσχα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Κοριτσάκι 1,5 ετών στην Εύβοια, ήπιε πετρέλαιο και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο: Συνελήφθη ο πατέρας της

09:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Eπιστροφή εκδρομέων Πάσχα – Αυξημένη κίνηση σε εθνικές οδούς, διόδια και λιμάνια

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Γιαγιά βλέπει το τατουάζ του εγγονού της, προσπαθεί να το σβήσει και γίνεται viral

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Φιντάν: Η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πόλεμο

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο με καθηγήτρια που «άρπαξε» 1,3 εκατ. δολάρια από 72χρονο για να αγοράσει σπίτι στην Αθήνα

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Το ελληνικό Πάσχα του Τομ Χανκς και των φίλων του στο Χόλιγουντ - Η φωτογραφία του Τζον Στάμος

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος και για ποιούς είναι αργία

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

12:34ΕΥ ΖΗΝ

Βαζελίνη: Οφέλη υγείας, χρήσεις - Τι θέλουν να γνωρίζετε οι δερματολόγοι

