Πρώην παίκτρια του My Style Rocks είχε χάσει την κόρη της και έγινε ξανά μαμά - Το «μικρό της θαύμα»

Με δάκρυα χαράς, μίλησε για το «μικρό της θαύμα» και τη βαθιά ευγνωμοσύνη που νιώθει

Για δεύτερη φορά μητέρα έγινε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, Απολλέων, η οποία μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ίδια ανέβασε στο TikTok ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο αποκάλυψε ότι τη Μεγάλη Τετάρτη έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Με δάκρυα χαράς, μίλησε για το «μικρό της θαύμα» και τη βαθιά ευγνωμοσύνη που νιώθει, τονίζοντας πως βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

Όπως ανέφερε η ίδια, το ταξίδι της εγκυμοσύνης δεν ήταν εύκολο, γι’ αυτό και επέλεξε να το ζήσει σε πιο στενό κύκλο, προστατεύοντας αυτή τη σημαντική στιγμή. Πλέον, έχει αποκτήσει δύο γιους και δηλώνει απόλυτα αφοσιωμένη στην οικογένειά της και την ανατροφή τους.

Υπενθυμίζεται ότι, η Απολλεών είχε συγκινήσει το κοινό από τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό παιχνίδι το 2023, όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της και για την απώλεια της κόρης της, ένα γεγονός που την είχε σημαδέψει βαθιά.

Είχε αποκαλύψει πως το όνομα «Απολλεών» προέρχεται από τη σύνθεση δύο πολύ σημαντικών για εκείνη προσώπων: του γιου της Λεωνίδα και της κόρης της Απολλωνίας που έχασε, μια εξομολόγηση που είχε συγκλονίσει τους τηλεθεατές.

