Στο νοσοκομείο η Γεωργία Σιακαβάρα

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Γεωργία Σιακαβάρα, πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και σύντροφος του Κωνσταντίνου Πλεύρη, καθώς ένιωσε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα.

Η ηθοποιός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους με βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με μηροκήλη, η οποία προκάλεσε επιπλοκή στο έντερο.

Η Σιακαβάρα εξήγησε ότι για αρκετό καιρό αντιμετώπιζε έντονους, επαναλαμβανόμενους πόνους, τους οποίους αρχικά θεώρησε κολικούς. Παρότι ο σύντροφός της την προέτρεψε από την αρχή να πάει στο νοσοκομείο, εκείνη δίστασε, κάτι που χαρακτήρισε ως λάθος.

Τελικά, μετά από υπερηχογράφημα και αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για μηροκήλη στο σημείο που ενώνεται ο μηρός με την κοιλιά. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε, καθώς τμήμα του εντέρου είχε παγιδευτεί ανάμεσα σε δύο κήλες.

Όπως είπε η ίδια, οι γιατροί έδρασαν άμεσα και απέτρεψαν σοβαρότερες επιπλοκές, αφού υπήρχε ο κίνδυνος να αφαιρεθεί μέρος του εντέρου – κάτι που τελικά δεν χρειάστηκε.