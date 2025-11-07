Τζούλια Κόλλια: Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που προκάλεσε την αποβολή μου

H Τζούλια Κόλλια όπως αποκάλυψε, λόγω ενός αυτοάνοσου που έχει διαγνωστεί είχε μία αποβολή. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μίλησε για την περιπέτεια που κλήθηκε να διαχειριστεί, ενώ σημείωσε πως αν δεν είχε μείνει έγκυος, ίσως δεν το είχε ανακαλύψει.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Super Κατερίνα, εξήγησε πόσα αναθεώρησε από τη στιγμή που διαγνώστηκε, ενώ σημείωσε πως το ίδιο συνέβη, όταν χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο για τον γιο της. «Πρόσφατα ο γιος μου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν είχε εμβολιαστεί. Καθίσαμε 11 ημέρες στο νοσοκομείο. Εκεί αναθεωρείς πάρα πολλά πράγματα, όπως είχα αναθεωρήσει και με το ατύχημα του άνδρα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της υγείας της, με το οποίο διαγνώστηκε το καλοκαίρι. «Αναθεώρησα πολλά και με το αυτοάνοσο, με το οποίο διαγνώστηκα κι εγώ πρόσφατα. Συνέβησαν πολλά πράγματα παράλληλα το καλοκαίρι, αλλά όλα τώρα είναι καλά. Μέσα από αυτά τα πράγματα γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και σκεφτόμαστε καλύτερα πράγματα», τόνισε.

Στο σημείο αυτό, η Τζούλια Κόλλια μίλησε για την αποβολή της. «Ανάμεσα σε όλα αυτά, είχα και μια αποβολή. Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο, που αυτό που προκάλεσε και την αποβολή. Αν δεν είχα μείνει έγκυος, ουσιαστικά, μπορεί και να μην είχα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παρόλο που το σώμα μου το έδειχνε συνεχώς», εξήγησε κλείνοντας.