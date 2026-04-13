Στην Ουάσιγκτον ο Πιερρακάκης για τη Σύνοδο ΔΝΤ - Παγκόσμιας Τράπεζας και σειρά κρίσιμων επαφών

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην Εαρινή Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η Σύνοδος διεξάγεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας να περιβάλλονται από αυξημένες αμφιβολίες. Ο κ. Πιερρακάκης θα δώσει το «παρών» για πρώτη φορά με φυσική παρουσία, ως πρόεδρος του Eurogroup, στις συνεδριάσεις της G7.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με κορυφαίους θεσμικούς παράγοντες και στελέχη της διεθνούς οικονομικής σκηνής. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καθώς και με στελέχη της ηγεσίας του Ταμείου, όπως ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Αλφρεντ Κάμερ και ο διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων Ροντρίγκο Βαλντές.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν επαφές με την υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Rachel Reeves, καθώς και με την υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας, Satsuki Katayama.

Στο πεδίο των δημόσιων παρεμβάσεών του, ο κ. Πιερρακάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε συζήτηση με τον Alfred Kammer, ενώ θα συμμετάσχει και στο Semafor World Economy Forum με θέμα «The New Era of Global Growth», συμβάλλοντας στον διεθνή διάλογο για τη νέα φάση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο υπουργός θα έχει κύκλο επαφών με εκπροσώπους διεθνών τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, ενώ θα δώσει το «παρών» και σε εκδήλωση στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, όπου θα συναντηθεί με Έλληνες που εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

