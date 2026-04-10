Γκεοργκίεβα: Εύσημα στην Ελλάδα - «Είναι στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης»

Εύσημα στην Ελλάδα έδωσε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κατά την τοποθέτησή της σε εκδήλωση του ΔΝΤ ενόψει της Εαρινής Συνόδου.

Σύμφωνα με ενημέρωση απο το υπουργείο Οικονομικών, η επικεφαλής του Ταμείου έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, επισημαίνοντας ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και την ενισχυμένη παρουσία της στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Παράλληλα, αναφερόμενη στην ελληνική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, η κ. Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι η πρόοδος της Ελλάδας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική βούληση, η συνέπεια και η προσήλωση στις αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή ανάκαμψη.

Η δήλωση της επικεφαλής του ΔΝΤ

«Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Βρέθηκαν σε μια τεράστια κρίση, την κρίση της ευρωζώνης. Είμαι πολύ ευγνώμων στις ομάδες μας στο ΔΝΤ για τη δουλειά που έκανε το Ταμείο με αυτές τις χώρες.

Και δείτε τις τώρα: είναι από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και πώς το κατάφεραν; Σφίγγεις τα δόντια, κάνεις τα δύσκολα, παίρνεις τους ανθρώπους μαζί σου.

Και το γεγονός ότι σήμερα ο πρόεδρος της ευρωζώνης είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών το επιβεβαιώνει. Η πολιτική βούληση, η δέσμευση και η ικανότητα να κάνεις δύσκολες μεταρρυθμίσεις, αποδίδουν», είπε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ.

