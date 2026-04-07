ΔΝΤ: Προειδοποιήσεις για στασιμοπληθωρισμό με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν

Το ΔΝΤ προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό λόγω του πολέμου στο Ιράν, με αυξημένο πληθωρισμό και επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να αναθεωρηθούν προς τα κάτω, αντιστρέφοντας προηγούμενες εκτιμήσεις για αύξηση στο 3,3% το 2026 και 3,2% το 2027.

Η σύγκρουση στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες δεν αναμένεται να υποχωρήσουν σύντομα, ακόμη και σε περίπτωση γρήγορης επίλυσης του πολέμου.

Ο όγκος της κυκλοφορίας πετρελαίου παραμένει μειωμένος, με περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2025, πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Ο πόλεμος στο Ιράν θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα θα παρουσιάσει ομιλία.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός και η επιβράδυνση της ανάπτυξης που αναμένεται να ακολουθήσουν είναι αναπόφευκτα για την παγκόσμια οικονομία ως συνέπεια του πολέμου στο Ιράν, προειδοποίησε τη Δευτέρα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καθώς ο οργανισμός ετοιμάζεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις του.

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν πλέον υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε συνέντευξή της στο Reuters τη Δευτέρα το βράδυ.

Πριν από τον πόλεμο, το ΔΝΤ προέβλεπε μια μικρή αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεών του για την παγκόσμια ανάπτυξη, στο 3,3% το 2026 και στο 3,2% το 2027, σύμφωνα με την Γκεοργκίεβα.

Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες έχουν πλέον ανατραπεί, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίοι δεν φαίνεται να υποχωρήσουν σύντομα, ακόμη και αν ο πόλεμος επιλυθεί γρήγορα.

Ωστόσο, ο όγκος της κυκλοφορίας παραμένει σε ένα κλάσμα των προπολεμικών επιπέδων, με μέσο όρο 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων να διέρχονται καθημερινά το 2025.

«Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο με αυξημένη αβεβαιότητα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις γεωπολιτικές εντάσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις κλιματικές αναταράξεις και τις δημογραφικές μεταβολές. «Όλα αυτά σημαίνουν ότι, αφού ανακάμψουμε από αυτό το σοκ, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για το επόμενο».

Ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις κατά τις εαρινές συναντήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα, με την Γκεοργκίεβα να παρουσιάζει ομιλία την Πέμπτη.