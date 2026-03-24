Πιερρακάκης για την Έκθεση του ΔΝΤ: Εξαιρετικά θετική αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας

Snapshot Η ετήσια Έκθεση του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά θετική από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Το 2025 αναμένεται διατήρηση της ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής και περαιτέρω ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ελλάδας παρουσιάζει αυξημένη ανθεκτικότητα.

Οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές έχουν περιοριστεί σημαντικά, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Η εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα επιτρέπει στην Ελλάδα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά διεθνείς προκλήσεις και να ενισχύει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Snapshot powered by AI

O υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτηρίζει την ετήσια Έκθεση του άρθρου IV για την ελληνική Οικονομία «Εξαιρετικά θετική».

Όπως αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, «η έκθεση που παρουσίασαν σήμερα στελέχη του International Monetary Fund στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτελεί μια εξαιρετικά θετική αποτίμηση του οργανισμού σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει στο κλίμα διεθνούς αστάθειας».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός σημειώνει ότι, όπως αναλύθηκε σε συνέντευξη Τύπου των στελεχών του Ταμείου:

- το 2025 η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική διατηρήθηκε

- η δημοσιονομική σταθερότητα ενισχύθηκε περαιτέρω

- ο χρηματοπιστωτικός τομέας επιδεικνύει αυξημένη ανθεκτικότητα

- οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Επιπλέον, όπως τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι η εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα επιτρέπει στην Ελλάδα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διεθνείς προκλήσεις, στηρίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία και ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών».

Ολόκληρη η Δήλωση των στελεχών του Ταμείου κατά την ολοκλήρωση της αποστολής τους στην Αθήνα και πριν αναχωρήσουν από τη χώρα μας προκειμένου να συντάξουν την ετήσια Έκθεση του άρθρου IV του Κανονισμού του ΔΝΤ, δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.