Η Κίνα στοχεύει να μετατραπεί σε πυρηνική υπερδύναμη και να αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες

Ενόσω η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρυθμη, η Κίνα επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στα πυρηνικά

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η Κίνα στοχεύει να μετατραπεί σε πυρηνική υπερδύναμη και να αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες
Η Κίνα βρίσκεται σε «τροχιά» να αναδειχθεί ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας στον κόσμο, διαθέτοντας συνολικά 112 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή σε φάση έγκρισης.

Μέχρι το τέλος του έτους, οι ενεργοί αντιδραστήρες θα φτάσουν τους 70, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία.

Στην ηπειρωτική Κίνα λειτουργούν σήμερα 62 αντιδραστήρες, 39 βρίσκονται υπό κατασκευή και 11 έχουν εγκριθεί, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που αγγίζει τα 125 γιγαβάτ. Η ισχύς των έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου συνόλου, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια 2026 στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

Την περίοδο από το 2022 έως και πέρυσι, η κινεζική κυβέρνηση ενέκρινε την κατασκευή 41 νέων αντιδραστήρων. Με μέσο κόστος περίπου 20 δισ. γουάν (2,8 δισ. δολάρια) ανά μονάδα, οι επενδύσεις στα πρόσφατα εγκεκριμένα έργα ξεπερνούν τα 800 δισ. γουάν (110,4 δισ. δολάρια).

Η εντατική ανάπτυξη του κλάδου τροφοδοτείται από την επιδίωξη της χώρας για ενεργειακή ασφάλεια και ουδετερότητα άνθρακα, ενώ παράλληλα ενισχύει ραγδαία τη βιομηχανία εξοπλισμού. Η Κίνα έχει διαμορφώσει την πληρέστερη αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, με δυνατότητα κατασκευής βασικών εξαρτημάτων για περισσότερους από 10 νέους αντιδραστήρες ετησίως.

Σχεδόν το σύνολο του κρίσιμου εξοπλισμού και των βασικών υλικών σχεδιάζεται και παράγεται πλέον εγχώρια, με το ποσοστό τοπικής κάλυψης να ξεπερνά το 90%.

Η ασφάλεια παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την China General Nuclear Power Group, τον μεγαλύτερο κρατικό φορέα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Xinhua. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος, Γιανγκ Τσανγκλί και οι 28 αντιδραστήρες της εταιρείας κατέγραψαν άψογη λειτουργία το 2025, χωρίς καμία απρογραμμάτιστη διακοπή.

Ο πυρηνικός σταθμός Ντάγια Μπέι, ο πρώτος μεγάλης κλίμακας εμπορικός σταθμός της Κίνας, συνεχίζει να λειτουργεί με ασφάλεια μετά από 32 χρόνια. Μέχρι σήμερα, έχει προμηθεύσει το Χονγκ Κονγκ με περισσότερες από 330 δισ. κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας περίπου το 1/4 των αναγκών της πόλης.

