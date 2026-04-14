Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις γνωστής αυτοκινητοβιομηχανίας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης σε στεγασμένο χώρο στάθμευσης της αυτοκινητοβιομηχανίας BYD, εντός βιομηχανικού πάρκου στη Σενζέν. Πυκνός καπνός κάλυψε τον ουρανό της περιοχής, καθώς οι φλόγες εκτείνονταν σε μεγάλο τμήμα του πολυώροφου ουρανοξύστη.

Ο χώρος χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη οχημάτων δοκιμών ή προς απόσυρση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της φωτιάς.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων γνωστοποίησε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ηλεκτρικά οχήματα καίγονται διαφορετικά από τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με τις φωτιές να διαρκούν συχνά περισσότερο και να είναι πιο δύσκολο να σβήσουν, καθώς έχουν την τάση να αναζωπυρώνονται.

Οι μετοχές της BYD υποχώρησαν κατά 0,6%.

Τα παγκόσμια κεντρικά γραφεία της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων βρίσκονται στην πόλη Σενζέν της νότιας Κίνας.