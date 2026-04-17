Νότια Κορέα: Βρήκαν τον λύκο που δραπέτευσε πριν 9 ημέρες από ζωολογικό κήπο

Ο Νουκγκού μεταφέρθηκε πίσω στον ζωολογικό κήπο O-World και υποβάλλεται σε έλεγχο υγείας

Κτηνίατρος εξετάζει τον λύκο Νουκγκού αφού οι αρχές κατάφεραν να τον αιχμαλωτίσουν. 17 Απριλίου 2026

  • Ο λύκος Νουκγκού, που δραπέτευσε από ζωολογικό κήπο στη Ντέτζον πριν 9 ημέρες, αιχμαλωτίστηκε ξανά κοντά σε αυτοκινητόδρομο περίπου 4 χιλιόμετρα από τον κήπο.
  • Ο λύκος υποβλήθηκε σε ιατρικό έλεγχο και αφαιρέθηκε ένα αγκίστρι από το στομάχι του, με τις ζωτικές του ενδείξεις να είναι φυσιολογικές.
  • Ο ζωολογικός κήπος και το σχετικό θεματικό πάρκο έκλεισαν προσωρινά και θα χρειαστεί χρόνος για να ξανανοίξουν.
  • Ο δήμαρχος της Ντέτζον δεσμεύτηκε για μέτρα που θα βελτιώσουν την ευημερία των ζώων και τη δημόσια ασφάλεια κατά την αναδιοργάνωση του ζωολογικού κήπου.
  • Ο Νουκγκού ανήκει σε πρόγραμμα αποκατάστασης των κορεατικών λύκων, είδος που έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση.
Λύκος που είχε δραπετεύσει από ζωολογικό κήπο στην πόλη Ντέτζον στη Νότια Κορέα, αιχμαλωτίστηκε ξανά, ύστερα από 9 ημέρες που κυκλοφορούσε ελεύθερος, δίνοντας τέλος στην περιπέτεια αυτή που είχε απασχολήσει πολύ τον κόσμο καθώς το ζώο είχε καταφέρει να ξεφύγει κατά τις προηγούμενες προσπάθειες των αρχών να τον αιχμαλωτίσουν.

Μετά τη φυγή του, ο λύκος ηλικίας 2 ετών που ονομάζεται Νουκγκού εθεάθη αρκετές φορές και τελικά εντοπίστηκε χθες, Πέμπτη, κοντά σε κόμβο αυτοκινητοδρόμων σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από τον ζωολογικό κήπο από τον οποίο δραπέτευσε, σύμφωνα με αξιωματούχο του κήπου.

Στη συνέχεια ομάδα που διεξήγαγε τις έρευνες για το ζώο κατάφερε να αιχμαλωτίσει τον Νουκγκού στις 24:44 τοπική ώρα σήμερα (18:44 ώρα Ελλάδος χθες) με τη χρήση πιστολιού αναισθητοποίησης που χειριζόταν κτηνίατρος.

Ο Νουκγκού μεταφέρθηκε πίσω στον ζωολογικό κήπο O-World και υποβάλλεται σε έλεγχο υγείας, σημείωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι ζωτικές ενδείξεις του είναι φυσιολογικές αν και οι κτηνίατροι βρήκαν και αφαίρεσαν ένα αγκίστρι από το στομάχι του.

Οι κτηνίατροι υπέβαλαν τον λύκο Νουκγκού σε εξετάσεις αμέσως μετά την αιχμαλωσία του. 17 Απριλίου 2026

Ο ζωολογικός κήπος και σχετικό θεματικό πάρκο είχαν κλείσει μετά την απόδραση του λύκου και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ξανανοίξουν, διευκρίνισε εξάλλου ο αξιωματούχος του κήπου.

Ο δήμαρχος της Ντέτζον Λι Τζανγκ-γου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ασφαλή επιστροφή του Νουκγκού στον ζωολογικό κήπο και ευχαρίστησε την ομάδα που διεξήγαγε τις έρευνες, ενώ σε ανάρτησή του στο Facebook δεσμεύτηκε για την «προετοιμασία μέτρων για την ευημερία των ζώων και τη δημόσια ασφάλεια στη διαδικασία αναδιοργάνωσης (του κήπου).»

Η απόδραση του Νουκγκού στην Ντέτζον, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Σεούλ, είχε προσελκύσει μεγάλη προσοχή στη χώρα.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες μηνυμάτων γέμισαν με την είδηση ότι αιχμαλωτίστηκε, ενώ σε ορισμένες αναρτήσεις ο Νουκγκού αναφερόταν ως «επίτιμος πρέσβης του ζωολογικού κήπου» και κάποιοι ορκίζονταν ότι θα τον επισκεφθούν μόλις ξανανοίξει.

Ο Νουκγκού φαίνεται να κατάφερε να βγει έξω από τον ζωολογικό κήπο την περασμένη εβδομάδα, σκάβοντας κάτω από έναν φράχτη, σύμφωνα με δήλωση που είχε κάνει τότε αξιωματούχος του κήπου.

Δημοτικό σχολείο που βρισκόταν κοντά έκλεισε για προληπτικούς λόγους, ενώ πάνω από 100 μέλη προσωπικού έψαχναν για το ζώο, σε μια προσπάθεια κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν επίσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που ήταν εξοπλισμένα με συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της χώρας Λι Τζε Μιουνγκ κάλεσε μέσω της πλατφόρμας X τις αρχές να διασφαλίσουν μια ασφαλή έκβαση.

Ο Νουκγκού, ο οποίος γεννήθηκε το 2024, εντάσσεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης των κορεατικών λύκων, είδος που θεωρείται ότι έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση.

