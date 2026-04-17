Θρίλερ στον Περσικό: Πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ έκαναν αναστροφή

Πολλά πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ έκαναν αναστροφή και κατευθύνονται πίσω προς τον Περσικό Κόλπο

Θρίλερ στον Περσικό: Πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ έκαναν αναστροφή
Περισσότερα από δώδεκα πλοία που κινούνταν προς την έξοδο από το Περσικό Κόλπο, μετά την ανακοίνωση του Ιράν το απόγευμα της Παρασκευής ότι ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, έκαναν ξαφνικά στροφή 180 και επιστρέφουν πίσω, όπως καταγράφουν χάρτες απευθείας παρακολούθησης πλοίων στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι αποτυπώνουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

vessels.jpg

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας σαφής λόγος για την αναστροφή.

Νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι περίπου 20 πλοία, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιων, εντοπίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής να κινούνται στον Περσικό Κόλπο προς την έξοδο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον και πάλι πλεύσιμο για πλοία. Ως αποτέλεσμα, οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν άνοδο, ενώ η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά σχεδόν δέκα δολάρια.

Το πώς αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει τη ναυτιλία παραμένει αβέβαιο. Η επαναλειτουργία αποτελεί «ανακούφιση για την παγκόσμια οικονομία», έγραψε ο οικονομολόγος Mohamed El-Erian στο X.

Ωστόσο, μένει να δούμε αν θα είναι διαρκής και αν οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι έτοιμες να στείλουν νέα πλοία στην περιοχή. Μόνο τότε θα ανακάμψει η παραγωγή πετρελαίου.

Ένας εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Hapag-Lloyd, με έδρα το Αμβούργο, δήλωσε ότι εξακολουθούν να έχουν «ερωτήματα που ενδέχεται να επιλυθούν εντός των επόμενων 24 ωρών».

Μόλις αυτά διευκρινιστούν, όπως ποιος διάδρομος είναι πλεύσιμος, θα συνεχίσουν να διέρχονται από τΑ Στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό. Η ομάδα κρίσης της Hapag-Lloyd εργάζεται επί του παρόντος για την επίλυση των υπολοίπων ερωτημάτων και ζητημάτων.Οι κινήσεις πλοίων που καταγράφηκαν από την πλατφόρμα Marine Traffic δείχνουν ότι μόνο μια χούφτα πετρελαιοφόρων πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ την Παρασκευή:

Τα Στενά είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο. Πριν από τον πόλεμο, περισσότερα από εκατό πλοία το διέσχιζαν καθημερινά, μεταφέροντας κατά μέσο όρο 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, το ένα πέμπτο του συνόλου του πετρελαίου που διακινούνταν δια θαλάσσης.

Μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) πέρασαν επίσης από εκεί. Μετά την έναρξη του πολέμου, δεκάδες πλοία κόλλησαν στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, ενώ άλλα δεν απέπλευσαν ποτέ. Αυτή η καταγεγραμμένη εικόνα από την πλατφόρμα Marine Traffic δείχνει τις κινήσεις των πλοίων από τις 11 Φεβρουαρίου 2026.

Τα λίγα πλοία που εξακολουθούσαν να πλέουν στο στενό πλάτους 54 χιλιομέτρων μετέφεραν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε χώρες φιλικές προς το Ιράν, κυρίως στην Κίνα. Αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Αυτός ο αποκλεισμός στόχευε τα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν προς την Κίνα και είχε ως στόχο να ασκήσει πίεση στην ιρανική οικονομία. Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτός ο αποκλεισμός θα παρέμενε σε ισχύ.

