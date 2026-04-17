Προειδοποίηση ΗΠΑ για τις νάρκες στα Στενά του Ορμούζ: Δεν είναι πλήρως κατανοητή η απειλή

Πετρελαιοφόρα και πλοία παρατάσσονται στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνεται από το Khor Fakkan, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026

Η απειλή που συνιστούν οι θαλάσσιες νάρκες σε ορισμένα τμήματα των Στενών του Ορμούζ δεν έχει ακόμη πλήρως αξιολογηθεί και τα πλοία θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποφυγής των συγκεκριμένων περιοχών, σύμφωνα με προειδοποίηση του αμερικανικού ναυτικού.

«Η κατάσταση της απειλής ναρκών στο Σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας (TSS) δεν είναι πλήρως κατανοητή. Εξετάστε την αποφυγή της περιοχής», αναφέρεται στην οδηγία που εξέδωσε η Ναυτική Συνεργασία και Καθοδήγηση για τη Ναυτιλία (NCAGS) του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού προς τους ναυτιλλομένους.

Το Σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας είναι το σύστημα διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας, που υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ το 1968, και καθορίζει τις θαλάσσιες οδούς διέλευσης μέσα από τα ύδατα του Ιράν και του Ομάν στα Στενά.

Δεν είναι σαφές εάν η συγκεκριμένη προειδοποίηση εκδόθηκε πριν ή μετά τη δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

