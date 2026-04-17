Ικανοποίηση Μητσοτάκη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την εκεχειρία στον Λίβανο

Οι νεότερες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στο τραπέζι της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh

Την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά για εμπορικά πλοία, καθώς και για την επίτευξη 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσέιν αλ Σέιχ, στο Μέγαρο Μαξίμου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει όπου απαιτηθεί, επισημαίνεται σε ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με χαροποιεί ιδιαίτερα, κ. αντιπρόεδρε, να σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Ελπίζω η σημερινή να είναι μια καλύτερη μέρα. Έχουμε τουλάχιστον κάποιες θετικές εξελίξεις, καλά νέα όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια.

Υπάρχουν επίσης καλά νέα αναφορικά με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, καθώς και τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ασφαλώς, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη συνάφεια με όσα θα συζητήσουμε. Γνωρίζετε ότι η επίσκεψή μου στη Ραμάλα πριν από λίγους μήνες ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Γνωρίζετε ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην υπόθεση των Παλαιστινίων και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω τις απόψεις σας όσον αφορά στα επόμενα βήματα, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα. Θέλουμε να δούμε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.

