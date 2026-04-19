Συναγερμός στην Ευρώπη: Εντοπίστηκε παιδική τροφή με ποντικοφάρμακο

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Εντοπίστηκε βάζο παιδικής τροφής HiPP με ποντικοφάρμακο στην Αυστρία, σε περιοχή του Μπούργκενλαντ.
  • Η αστυνομία επιβεβαίωσε παραβίαση του βάζου και προειδοποιεί για πιθανή κυκλοφορία και άλλων μολυσμένων προϊόντων.
  • Η εταιρεία HiPP ανακάλεσε ολόκληρη τη σειρά βρεφικών πουρέδων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ Spar στην Αυστρία λόγω επικινδυνότητας.
  • Η ανάκληση αφορά μόνο τα βρεφικά βάζα τροφής HiPP στα καταστήματα Spar και δεν σχετίζεται με άλλα προϊόντα της εταιρείας.
  • Οι αυστριακές αρχές και λιανεμπόροι στην Τσεχία και Σλοβακία απέσυραν προληπτικά τα προϊόντα HiPP και καλούν τους καταναλωτές να επιστρέψουν τα προϊόντα και να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.
Οι αρχές στην Αυστρία απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, μετά τον εντοπισμό γυάλινου βάζου παιδικής τροφής HiPP που περιείχε ποντικοφάρμακο. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Μπούργκενλαντ, όπου πελάτης ενημέρωσε για ένα καρότο-πατάτα που είχε υποστεί αλλοίωση, ενώ ευτυχώς το μωρό του δεν είχε καταναλώσει το περιεχόμενο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το βάζο είχε παραβιαστεί, και εκφράζει την ανησυχία πως τουλάχιστον ένα ακόμη μολυσμένο προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, εξέδωσαν οδηγίες για τον εντοπισμό παραποιημένων βάζων, όπως ζημιές στο καπάκι, έλλειψη σφραγίδας ασφαλείας, ασυνήθιστη μυρωδιά ή λευκή ετικέτα με κόκκινο κύκλο στον πάτο του γυάλινου δοχείου.

Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για απόπειρα εκβιασμού, η προειδοποίηση προήλθε από Γερμανούς ερευνητές, ενώ παρόμοια προϊόντα βρέθηκαν και στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Το Σάββατο, η εταιρεία HiPP ανακοίνωσε την ανάκληση ολόκληρης της σειράς βρεφικών πουρέδων που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ Spar στην Αυστρία, χαρακτηρίζοντας την κατανάλωσή τους ενδεχομένως «επικίνδυνη για τη ζωή».

Η γερμανική εταιρεία τόνισε ότι η ανάκληση δεν οφείλεται σε ελαττωματικό προϊόν ή πρόβλημα ποιότητας από την πλευρά της, καθώς τα βάζα αποχωρούσαν από το εργοστάσιο σε άριστη κατάσταση. Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση, πρόκειται για ποινική υπόθεση υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, η αλυσίδα Spar απέσυρε προληπτικά τα βρεφικά προϊόντα HiPP και από καταστήματα σε άλλες χώρες. Οι αυστριακές αρχές ενημέρωσαν τους καταναλωτές να επιστρέφουν τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από Eurospar, Interspar και Maximarkt και να ζητούν επιστροφή χρημάτων, ενώ παρότρυναν τους γονείς που το παιδί τους έχει καταναλώσει προϊόντα της συγκεκριμένης μάρκας να συμβουλευτούν γιατρό εάν εμφανιστούν συμπτώματα όπως αιμορραγία, έντονη αδυναμία ή ωχρότητα.

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τα βρεφικά βάζα τροφής HiPP που πωλούνται στα καταστήματα Spar, χωρίς να επηρεάζει άλλα προϊόντα της εταιρείας, όπως το βρεφικό γάλα. Επιπλέον, λιανεμπόροι στην Τσεχία και τη Σλοβακία έχουν ήδη αποσύρει όλα τα βάζα HiPP από τα ράφια τους.

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από ευρείες ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων των Nestle και Danone σε πάνω από 60 χώρες, λόγω επιμόλυνσης με την τοξίνη cereulide, η οποία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό και δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου, τουλάχιστον 36 βρέφη παρουσίασαν τροφική δηλητηρίαση εξαιτίας μολυσμένου βρεφικού γάλακτος, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

*Με πληροφορίες από το BBC

