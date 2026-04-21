ΗΠΑ: Έτοιμος για Ισλαμαμπάντ ο Βανς αν υπάρξει «ναι» από Ιράν
Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ
Snapshot
- Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είναι έτοιμος να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για διπλωματικές συνομιλίες, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει.
- Στην αποστολή προς το Πακιστάν θα συμμετέχουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.
- Ο πρόεδρος του Ιράν ανέφερε «βαθιά ιστορική δυσπιστία» προς τις ΗΠΑ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.
- Η λήξη της εκεχειρίας πλησιάζει, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για την εξέλιξη των συνομιλιών.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, επικεφαλής αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει να συνεχιστούν οι συνομιλίες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην αποστολή για το Πακιστάν θα συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ.
Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιράν έκανε λόγο για «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας στον «αέρα» τις προοπτικές για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.
