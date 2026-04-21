ΗΠΑ: Έτοιμος για Ισλαμαμπάντ ο Βανς αν υπάρξει «ναι» από Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, επικεφαλής αμερικανικής διπλωματικής αποστολής, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην αποστολή για το Πακιστάν θα συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του Ιράν έκανε λόγο για «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας στον «αέρα» τις προοπτικές για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, την ώρα που πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.