Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

Το καθημερινό λάθος με τους φακούς επαφής που μπορεί να σε τυφλώσει, όπως δυστυχώς συνέβη σε μία νεαρή Αμερικανίδα

Μία φαινομενικά αθώα καθημερινή συνήθεια κατέληξε να αλλάξει δραματικά τη ζωή μίας 20χρονης γυναίκας, η οποία έχασε την όρασή της έπειτα από χρήση φακών επαφής στο ντους.

Η περίπτωση της Γκρέις αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να κρύβει η επαφή των φακών με το νερό, καθώς μικροοργανισμοί που βρίσκονται σε αυτό μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες οφθαλμικές λοιμώξεις με μόνιμες συνέπειες.

Η νεαρή γυναίκα αφηγείται ότι αυτό το λάθος κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Δομινικανή Δημοκρατία είχε σοβαρές συνέπειες. Η μόλυνση εξελίχθηκε σε ακανθαμοιβάδα (Acanthamoeba), έναν μικροοργανισμό που απαντάται συχνά στο νερό.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, μετά την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφάνισε συμπτώματα, αλλά αρχικά διεγνώσθη λανθασμένα και της χορηγήθηκαν σταγόνες κορτιζόνης, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η Γκρέις έχασε πλήρως την όρασή της λόγω κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα. Παρέμεινε τυφλή για σχεδόν δύο μήνες, μέχρι να τεθεί η σωστή διάγνωση και να ξεκινήσει η κατάλληλη θεραπεία.

Σύμφωνα με ιατρικές αναφορές, η βλάβη στην όραση προκλήθηκε από έντονη φλεγμονώδη αντίδραση του οφθαλμού στη λοίμωξη.

Από τότε, καταγράφει την πορεία της αποκατάστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας ανοιχτά τις αλλαγές στη ζωή της. Όπως αναφέρει, προς το παρόν δεν έχει όραση στο δεξί της μάτι, ενώ συνεχίζει τη θεραπεία της με την ελπίδα περαιτέρω βελτίωσης και πιθανής χειρουργικής αποκατάστασης στο μέλλον.

Το μήνυμα που στέλνει, είναι σαφές: Οι φακοί επαφής δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με νερό, είτε στο ντους, είτε την πισίνα, είτε σε σάουνα, καθώς μπορεί να περιέχουν μικροοργανισμούς που προκαλούν σοβαρές μολύνσεις στα μάτια.

Παράλληλα, τονίζει βασικούς κανόνες υγιεινής για τους χρήστες φακών επαφής: Χρήση μόνο ειδικού διαλύματος και όχι νερού, καθημερινή αλλαγή του υγρού της θήκης και σχολαστικό πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών πριν από τον χειρισμό των φακών.

https://www.instagram.com/reel/DXUZ1-DDaFB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Το άρθρο που αναδημοσίευσε ο Τραμπ στο Truth Social: Τι σχεδιάζουν οι ΗΠΑ για το Ιράν

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

20:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πρωταθλητής για 28η φορά ο Παναθηναϊκός: Τα «φίνα κορίτσια» επικράτησαν στους τελικούς με τον ΖΑΟΝ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ η ραδιενέργεια εντοπίζεται σε γάλα, τυριά και κρέας

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενος στο «Ελ. Βενιζέλος» υποδέχεται γατάκια με τον πιο γλυκό τρόπο και «λιώνει» το διαδίκτυο – Βίντεο

20:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για βασιλιά Κάρολο: «Είναι φανταστικός - Η επίσκεψη του στις ΗΠΑ θα έχει θετικό αντίκτυπο»

19:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρεττού: Ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ παραδοσιακών τραπεζών και νέων χρηματοπιστωτικών οργανισμών

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα – Ένας σοβαρά τραυματίας

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή της απογραφής τους - Έρχονται βαριά πρόστιμα

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα-Τι είπε για Ιράν και ενέργεια

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε το Ιράν στην λίθινη εποχή - Περιμένουμε το πράσινο φως από τις ΗΠΑ

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στον πλανήτη Άρη: Βράχος που θυμίζει κρανίο δεινοσαύρου «τρελαίνει» το διαδίκτυο

19:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία: Οι ημερομηνίες για εξετάσεις και κλήρωση

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 40χρονου λίγο μετά την δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης NASA: Γιατί λέει ότι ο ύπνος στο διάστημα ήταν ο καλύτερος της ζωής της

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πολύ καλά στην Ελλάδα-Τι είπε για Ιράν και ενέργεια

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως άγαλμα 2 μέτρων της θεάς Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδικεία

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενος στο «Ελ. Βενιζέλος» υποδέχεται γατάκια με τον πιο γλυκό τρόπο και «λιώνει» το διαδίκτυο – Βίντεο

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

17:43LIFESTYLE

Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω χρήματα»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

17:23ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: 6 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις - Σε περίπου 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ