Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

Μία φαινομενικά αθώα καθημερινή συνήθεια κατέληξε να αλλάξει δραματικά τη ζωή μίας 20χρονης γυναίκας, η οποία έχασε την όρασή της έπειτα από χρήση φακών επαφής στο ντους.

Η περίπτωση της Γκρέις αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να κρύβει η επαφή των φακών με το νερό, καθώς μικροοργανισμοί που βρίσκονται σε αυτό μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες οφθαλμικές λοιμώξεις με μόνιμες συνέπειες.

Η νεαρή γυναίκα αφηγείται ότι αυτό το λάθος κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Δομινικανή Δημοκρατία είχε σοβαρές συνέπειες. Η μόλυνση εξελίχθηκε σε ακανθαμοιβάδα (Acanthamoeba), έναν μικροοργανισμό που απαντάται συχνά στο νερό.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, μετά την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμφάνισε συμπτώματα, αλλά αρχικά διεγνώσθη λανθασμένα και της χορηγήθηκαν σταγόνες κορτιζόνης, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η Γκρέις έχασε πλήρως την όρασή της λόγω κερατίτιδας από ακανθαμοιβάδα. Παρέμεινε τυφλή για σχεδόν δύο μήνες, μέχρι να τεθεί η σωστή διάγνωση και να ξεκινήσει η κατάλληλη θεραπεία.

Σύμφωνα με ιατρικές αναφορές, η βλάβη στην όραση προκλήθηκε από έντονη φλεγμονώδη αντίδραση του οφθαλμού στη λοίμωξη.

Από τότε, καταγράφει την πορεία της αποκατάστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας ανοιχτά τις αλλαγές στη ζωή της. Όπως αναφέρει, προς το παρόν δεν έχει όραση στο δεξί της μάτι, ενώ συνεχίζει τη θεραπεία της με την ελπίδα περαιτέρω βελτίωσης και πιθανής χειρουργικής αποκατάστασης στο μέλλον.

Το μήνυμα που στέλνει, είναι σαφές: Οι φακοί επαφής δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με νερό, είτε στο ντους, είτε την πισίνα, είτε σε σάουνα, καθώς μπορεί να περιέχουν μικροοργανισμούς που προκαλούν σοβαρές μολύνσεις στα μάτια.

Παράλληλα, τονίζει βασικούς κανόνες υγιεινής για τους χρήστες φακών επαφής: Χρήση μόνο ειδικού διαλύματος και όχι νερού, καθημερινή αλλαγή του υγρού της θήκης και σχολαστικό πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών πριν από τον χειρισμό των φακών.