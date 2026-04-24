O Τραμπ εξετάζει «αντίποινα» κατά συμμάχων: Ισπανία εκτός ΝΑΤΟ, Φόκλαντς όχι πλέον βρετανικά

Σενάρια πίεσης προς συμμάχους των ΗΠΑ εξετάζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εσωτερικό email του Πενταγώνου που αποκαλύπτει το Reuters. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται ακόμη και η πιθανότητα αναστολής της συμμετοχής της Ισπανία στο ΝΑΤΟ, καθώς και επανεξέταση της στάσης των ΗΠΑ απέναντι στη βρετανική κυριαρχία στα Νησιά Φόκλαντ.

Οι σκέψεις αυτές φέρονται να σχετίζονται με τη στάση ορισμένων συμμάχων στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, και ειδικότερα με την άρνησή τους να παραχωρήσουν βάσεις, πρόσβαση και δικαιώματα υπερπτήσεων για επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων, το εσωτερικό σημείωμα αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια στην αμερικανική πλευρά απέναντι σε «δύσκολους» συμμάχους. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι και συμβολικές κινήσεις με ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς την Ευρώπη, την οποία η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί ότι δεν μοιράζεται επαρκώς το βάρος της ασφάλειας.

Ωστόσο, το ίδιο email δεν κάνει λόγο για αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ ούτε για κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη.

Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιδιώξουν την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει άμεσα εάν υπάρχει κάποιος μηχανισμός στο ΝΑΤΟ για να το πράξει.

Η ένταση με τη Μαδρίτη πυροδοτήθηκε όταν η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αρνήθηκε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, όπως η Ρότα και η Μορόν στην Ανδαλουσία, καθώς και του ισπανικού εναέριου χώρου για επιχειρήσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η αντίδραση Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός, απορρίπτοντας τη σημασία των διαρροών:

«Δεν βασιζόμαστε σε emails. Βασιζόμαστε σε επίσημα έγγραφα και κυβερνητικές θέσεις», δήλωσε στο περιθώριο άτυπης συνόδου της ΕΕ στην Κύπρο.

Τόνισε επίσης ότι η Ισπανία παραμένει «αξιόπιστος σύμμαχος» και τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με τους συμμάχους γίνεται «πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης την επιλογή να εξεταστεί η επανεκτίμηση της διπλωματικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς τις μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Ο ιστότοπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο φιλελεύθερος πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Η Βρετανία και η Αργεντινή πολέμησαν το 1982 για τα νησιά, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Αργεντινής να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν πριν η Αργεντινή παραδοθεί.

Ένας εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυριαρχία των νησιών ανήκει στη Βρετανία. «Η κυριαρχία ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο και το δικαίωμα των νησιών στην αυτοδιάθεση είναι ύψιστης σημασίας. Αυτή ήταν η πάγια θέση μας και θα παραμείνει έτσι», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προσβάλει τον Στάρμερ, αποκαλώντας τον δειλό λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, λέγοντας ότι δεν είναι «Κανένας Ουίνστον Τσώρτσιλ» και περιγράφοντας τα βρετανικά αεροπλανοφόρα ως «παιχνίδια».

Η Βρετανία αρχικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ να επιτραπεί στα αεροσκάφη της να επιτεθούν στο Ιράν από δύο βρετανικές βάσεις, αλλά αργότερα συμφώνησε να επιτρέψει αμυντικές αποστολές που αποσκοπούν στην προστασία των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, εν μέσω ιρανικών αντιποίνων.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.«Δεχόμαστε ερωτήσεις, ή εμπόδια, ή δισταγμούς... Δεν έχεις και μεγάλη συμμαχία αν έχεις χώρες που δεν είναι πρόθυμες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», είπε ο Χέγκσεθ.