Σαουδική Αραβία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μια πολύ παραγωγική συνάντηση»

Newsbomb

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Σουδική Αραβία με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για να συζητήσουν συνεργασία σε ασφάλεια, ενέργεια και τρόφιμα.
  • Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε ως «πολύ παραγωγική» και αφορά μια συμφωνία στρατηγικής ασφάλειας σε τρεις τομείς: άμυνα, ενεργειακός εφοδιασμός και επισιτιστική ασφάλεια.
  • Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι Τζέντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως υπογράψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου για την αντιμετώπιση ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως συναντήθηκε σήμερα στη Σαουδική Αραβία με τον πρίγκιπα διάδοχο, με τον οποίο συζήτησαν το θέμα της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας και των τροφίμων.

Σε ένα μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο συνόδευε από ένα βίντεο όπου διακρίνονται οι δύο άνδρες μέσα σε μια πλούσια διακοσμημένη αίθουσα, ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μια πολύ παραγωγική συνάντηση» με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Υπάρχει μια συμφωνία στρατηγικής ασφάλειας που αναπτύσσουμε ενεργά σε τρεις τομείς κλειδιά», δήλωσε, απαριθμώντας την άμυνα, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την επισιτιστική ασφάλεια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους είχε ήδη μεταβεί στα τέλη Μαρτίου στη Σαουδική Αραβία, μία από τις χώρες του Κόλπου όπου η Ουκρανία έστειλε εμπειρογνώμονες στη μάχη για την αντιμετώπιση των επιθέσεων με ντρόουν ιρανικής κατασκευής.

Είχε τότε υπογράψει με το Ριάντ μια συμφωνία συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, χωρίς να παράσχει διευκρινίσεις.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας στην περιοχή, το Κίεβο είχε επίσης συνάψει μια σειρά συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας σε βάθος δεκαετίας με κράτη του Κόλπου, που είχαν πληγεί από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

