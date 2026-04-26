Περίμενε 5 ώρες έξω από εκλογικό τμήμα τη σύζυγό του που «κλέφτηκε» με άλλον πριν από 2 χρόνια

Πολλά μπορούν να συμβούν σε ένα εκλογικό τμήμα, αλλά η «ενέδρα» ενός άνδρα στην άπιστη και «δραπέτη» σύζυγό του, σίγουρα ξεπερνάει τη φαντασία.

Στην Ινδία, κατά τη διάρκεια τοπικών εκλογών στη Δυτική Βεγγάλη, ένας άνδρας έστησε καρτέρι στη σύζυγό του, η οποίο είχε «κλεφτεί» με άλλον άνδρα πριν από δύο χρόνια.

Ο απατημένος σύζυγος εμφανίστηκε πολύ πρωί έξω από το εκλογικό τμήματα και για ώρες περίμενε προκαλώντας την εύλογη απορία των παριστάμενων, που φυσικά αγνοούσαν τις προθέσεις του.

Μετά από αναμονή 5 ωρών έκανε την εμφάνισή της μία γυναίκα. Στη θέα της ο άνδρας όρμησε πάνω της, προσπαθώντας να της αρπάξει την εκλογική της κάρτα, τραβώντας της τα μαλλιά και κρατώντας την σφιχτά από πίσω για να μην ξεφύγει.

Βλέποντας τον άνδρα και τη γυναίκα να τσακώνονται, επενέβησαν αστυνομικοί και απελευθέρωσαν τη γυναίκα με τον άνδρα να συνεχίζει να βρίσκεται εν εξάλλω, απαιτώντας να την εμποδίσουν να ψηφίσει μέχρι να αφαιρεθεί το όνομά του από την κάρτα της. Όμως το αίτημα απορρίφθηκε και επετράπη στη γυναίκα να ψηφίσει και αργότερα συνοδεύτηκε έξω από την περιοχή.

Ο άνδρας έφυγε οργισμένος από το εκλογικό τμήμα, ρίχνοντας κατάρες στο προσωπικό ασφαλείας και στους αξιωματούχους. Ένας από τους αξιωματούχους είπε: «Κάνω εκλογικά καθήκοντα εδώ και 26 χρόνια και αυτή είναι μια πρώτη στο είδος της εμπειρία για μένα».