Σιγκαπούρη: 18χρονος έγλυψε καλαμάκι από αυτόματο πωλητή και το έβαλε στη θέση του

Αντιμέτωπος με έως και δύο χρόνια φυλάκισης είναι ένας 18χρονος από την Γαλλία, ο ο οποίος φέρεται να έγλειψε ένα καλαμάκι από έναν αυτόματο πωλητή χυμού στην Σιγκαπούρη και στη συνέχεια το έβαλε ξανά στην θέση του.

Ο Ντίντιερ Γκάσπαρντ Όουεν Μαξιμίλιεν, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση φθοράς και δημόσια όχληση στη Σιγκαπούρη, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram στις 12 Μαρτίου, στο οποίο εμφανίζεται να διαπράττει την πράξη σε ένα εμπορικό κέντρο στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Η εταιρεία που κατέχει τον αυτόματο πωλητή, η iJooz, δήλωσε ότι αντικατέστησε και τα 500 καλαμάκια στον αυτόματο πωλητή μετά το φερόμενο περιστατικό. Εάν κριθεί ένοχος και για τις δύο κατηγορίες, ο Μαξιμίλιεν αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών και πρόστιμα χιλιάδων δολαρίων.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν με αηδία στο βίντεό του, το οποίο αναμεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η iJooz δήλωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης Channel NewsAsia (CNA) ότι υπέβαλλε καταγγελία στην αστυνομία και ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα υγιεινής και επιθεωρήσεις στον αυτόματο πωλητή της.

Ο Μαξιμίλιεν σπουδάζει επί του παρόντος στο Essec Business School στην Σιγκαπούρη.