Πτολεμαΐδα: 85χρονη έβαλε 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη και τα έδωσε σε ψευτοϋπάλληλο της ΔΕΗ

Μια 85χρονη γυναίκα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας έπεσε θύμα απάτης, χάνοντας το ποσό των 20.000 ευρώ. Δράστης φέρεται ένας 38χρονος άνδρας, ο οποίος προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ και κατάφερε να την εξαπατήσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, το πρωί της 6ης Μαρτίου 2026, ο άνδρας επισκέφθηκε το σπίτι της και, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή, την έπεισε να τοποθετήσει τα χρήματα μέσα σε μια μαξιλαροθήκη, δήθεν για να προστατευτούν από πιθανές φθορές λόγω εργασιών.

Εκμεταλλευόμενος μια στιγμή που η γυναίκα δεν τον παρακολουθούσε, άρπαξε τη μαξιλαροθήκη με τα χρήματα και διέφυγε.

Ύστερα από συστηματική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να ταυτοποιήσουν τον 38χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ την προανάκριση διενήργησε το ίδιο τμήμα. Ο φάκελος της υπόθεσης πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.