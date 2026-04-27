Βίντεο: Drone εξερράγη κοντά σε ελικόπτερο του ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο

Ένα drone της Χεζμπολάχ εξερράγη δίπλα σε ένα ελικόπτερο του ισραηλινού στρατού, το οποίο πραγματοποιούσε εκκένωση στρατιωτών στην Ταϊμπέ, στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για τον νότιο Λίβανο, διατάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν επτά πόλεις εκτός της λεγόμενης «ζώνης ασφαλείας» – εντείνοντας τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 14 άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά και δύο γυναίκες, έχασαν την ζωή τους και 37 ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) είχε εκδώσει νωρίτερα εντολές εκκένωσης για διάφορα χωριά στο νότιο Λίβανο, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι «πρέπει να απομακρυνθούν» αμέσως από την περιοχή και ότι η παραμονή τους εκεί θα «έθετε σε κίνδυνο τη ζωή τους».

Σε νεότερη δήλωσή του, ο IDF ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ και εγκαταστάσεων στο νότιο Λίβανο», οι οποίες, όπως ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός, χρησιμοποιούνταν «για επιθέσεις εναντίον στρατιωτών του IDF».

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, «ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη» βομβάρδισαν το Κφαρ Τίμπνιτ, μια από τις κοινότητες που αφορούσαν οι διαταγές, προκαλώντας τραυματισμούς κατοίκων.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι έγιναν βομβαρδισμοί στο Ζαατάρ ες Σαρκίγια, που κατέστρεψαν ισλαμικό τέμενος, καθώς και πλήγμα εναντίον μοτοσικλέτας στην ίδια κοινότητα.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων είδαν καπνό να υψώνεται στη Ναμπάτια και στη Φάουκα, όπως και σε άλλους τομείς, κατά τη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών.