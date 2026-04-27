ΑΕΚ: Ο ηγέτης Βίντα θα είναι «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν – Συμφωνία για νέο συμβόλαιο!

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει την καλύτερη άποψη για τον Κροάτη αμυντικό, ο οποίος είναι μια ηγετική φυσιογνωμία στα αποδυτήρια.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε εισηγηθεί την παραμονή του Βίντα, ο οποίος ήταν στο οργανόγραμμα του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Μετά τους Ρότα και Μάνταλο, ακολούθησε ο έμπειρος μπακ, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρώσει την καριέρα του στην «Ένωση».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, ουσιαστικά, αποτελεί ένα… δώρο γενεθλίων για τον Βίντα, ο οποίος σε δύο ημέρες γίνεται 37 ετών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, όπως όλα δείχνουν θα κλείσει την τεράστια καριέρα του κι ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.