Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας σε αμόκ έσπασε με κοντάρι 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει, ενώ μέσα από την κάμερα περνά κι ήχος των χτυπημάτων στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην οδό Αλκιβιάδου

Μιχάλης Παπαδάκος

Αυτοκίνητο με φθορές που προκάλεσε 29χρονος στην οδό Αλκιβιάδους στον Άγιο Παντελεήμονα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:50 τα ξημερώματα, όταν ο 29χρονος, παλαιστινιακής καταγωγής, άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα οχήματα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πράξης του. (ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI)
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Άγιο Παντελεήμονα όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε φθορές σε 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο 29χρονος αλλοδαπός κρατώντας ένα κοντάρι χτυπούσε με μανία το ένα μετά το άλλο τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε στις 02.50 τα ξημερώματα και βρήκε τον άνδρα να σπάει παρμπρίζ και τελικά να τραυματίζεται, αφού χτυπούσε τα αυτοκίνητα με γροθιές και με το κεφάλι του!

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει, ενώ μέσα από την κάμερα περνά κι ήχος των χτυπημάτων στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην οδό Αλκιβιάδου.

Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και παράνομη διαμονή στη χώρα, καθώς δεν κατέχει νόμιμα έγγραφα. Νωρίτερα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Πτολεμαΐδα: 85χρονη έβαλε 20.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη και τα έδωσε σε ψευτοϋπάλληλο της ΔΕΗ

13:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού προς Πρωτομαγιά - Από τη ζέστη στην απότομη πτώση θερμοκρασίας

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας - Βίντεο: Άνδρας σε αμόκ έσπασε με κοντάρι 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ αρνείται «κατηγορηματικά» απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας - «Έκατσε» πάνω σε ελιά

13:26ANNOUNCEMENTS

Πρώτες Φωτογραφίες από την «Ειρήνη» του Νίκου Καραθάνου και του Φοίβου Δεληβοριά - Τον Ιούλιο στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών – Η οικονομική πολιτική μας αποδίδει στην πράξη

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο πόλεμος μπλόκαρε τις εξαγωγές φιστικιού - Προβλήματα για τις σοκολάτες Ντουμπάι, τις μπανάνες και τα αβοκάντο 

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εγκαινίασε μουσείο για τους πεσόντες στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

13:07ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ο ηγέτης Βίντα θα είναι «κιτρινόμαυρος» και τη νέα σεζόν – Συμφωνία για νέο συμβόλαιο!

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» στον ουρανό

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν Στίλερ: Η... παρεξηγημένη ανάρτηση του ηθοποιού που έγινε viral και εξόργισε τους οπαδούς Τραμπ

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ο λόγος που υπερφόρτωσε η πλατφόρμα και δόθηκε παράταση

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στον Τασούλα θυμήθηκε τη φράση Παπανδρέου για το χρέος

12:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μονακό: «Πρέπει να... ματώσουμε» - Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα πριν το Game 1

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ακούγεται ο κρότος και το θύμα σφαδάζει

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών – Εντός Μαΐου σε διαβούλευση

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Michael»: Ο «Βασιλιάς της Ποπ» έσπασε κάθε ρεκόρ στο ξένο box office - Υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα

Novibet
12:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός «Ωμέγα εμποδιστής» φέρνει Αρκτικό κρύο στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στημένη» η επίθεση, ο δράστης πέθανε: Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας για το δείπνο παρουσία Τραμπ στην Ουάσινγκτον

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αναβάτης μηχανής ξυλοκόπησε 23χρονη και της έσπασε το πόδι, επειδή αργούσε να παρκάρει

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ακούγεται ο κρότος και το θύμα σφαδάζει

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ο λόγος που υπερφόρτωσε η πλατφόρμα και δόθηκε παράταση

06:02ΚΑΙΡΟΣ

Με λιακάδα ξεκινάει η εβδομάδα – Αλλάζει ο καιρός από Πέμπτη – Η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά

06:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νύφη που έγινε viral για το νυφικό της πέθανε κατά τον τοκετό

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Οργανωμένη διαταραχή φέρνει αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα – Πρόγνωση Ζιακόπουλου

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Λένε ψέματα, όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν» λέει οργισμένος ο πατέρας της Μυρτούς

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Παλιοσπύρου: Εικόνες από την αποκατάσταση μετά την επίθεση με βιτριόλι - «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»»

22:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

11:04LIFESTYLE

Your face sounds familiar: Με «σπασμένα φρένα» στην τηλεθέαση και εντυπωσιακές μεταμφιέσεις

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στα γαλανόλευκα η Πέμπτη Λεωφόρος για τα 205 χρόνια από την επανάσταση του 1821 - Η μεγαλειώδης παρέλαση

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμικός χάρτης: 5 οι ζώνες επικινδυνότητας - Το παράδοξο με την Αττική και το «κοιμώμενο» Ηφαίστειο των Μεθάνων

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση στην Ουάσινγκτον: Ο μυστηριώδης άνδρας που έβαλε το σώμα του ασπίδα για να σώσει τον Τραμπ - Στο ίδιο ξενοδοχείο είχε γίνει στόχος και ο Ρίγκαν

12:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στον Τασούλα θυμήθηκε τη φράση Παπανδρέου για το χρέος

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» στον ουρανό

