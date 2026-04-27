Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας σε αμόκ έσπασε με κοντάρι 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αυτοκίνητο με φθορές που προκάλεσε 29χρονος στην οδό Αλκιβιάδους στον Άγιο Παντελεήμονα, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:50 τα ξημερώματα, όταν ο 29χρονος, παλαιστινιακής καταγωγής, άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα οχήματα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πράξης του. (ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Άγιο Παντελεήμονα όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε φθορές σε 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο 29χρονος αλλοδαπός κρατώντας ένα κοντάρι χτυπούσε με μανία το ένα μετά το άλλο τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε στις 02.50 τα ξημερώματα και βρήκε τον άνδρα να σπάει παρμπρίζ και τελικά να τραυματίζεται, αφού χτυπούσε τα αυτοκίνητα με γροθιές και με το κεφάλι του!

Βίντεο-ντοκουμέντο

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει, ενώ μέσα από την κάμερα περνά κι ήχος των χτυπημάτων στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην οδό Αλκιβιάδου.

Ο δράστης συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβίαση του νόμου περί όπλων, αλλά και παράνομη διαμονή στη χώρα, καθώς δεν κατέχει νόμιμα έγγραφα. Νωρίτερα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.